https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908847579.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.11.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение двум украинским бригадам на запорожском направлении, потери противника составили до 50 солдат, сообщили в... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:06
2023-11-11T14:06
2023-11-11T14:11
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безопасность
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение двум украинским бригадам на запорожском направлении, потери противника составили до 50 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Уничтожено до 50 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908847672.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли на Запорожском направлении до 50 военных
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение двум украинским бригадам на запорожском направлении, потери противника составили до 50 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ
в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Уничтожено до 50 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.
Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях