Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 11.11.2023 (обновлено: 14:11 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908847579.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.11.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение двум украинским бригадам на запорожском направлении, потери противника составили до 50 солдат, сообщили в... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:06
2023-11-11T14:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719366_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_579ad2af9ec5238aedd4b7b5d4860b50.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение двум украинским бригадам на запорожском направлении, потери противника составили до 50 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Уничтожено до 50 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908847672.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719366_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_4e4a8e24de40efcf2ef4caf4b2e89fd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли на Запорожском направлении до 50 военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение двум украинским бригадам на запорожском направлении, потери противника составили до 50 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Уничтожено до 50 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях
Вчера, 14:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала