https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908847579.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.11.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение двум украинским бригадам на запорожском направлении, потери противника составили до 50 солдат, сообщили в... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T14:06

2023-11-11T14:06

2023-11-11T14:11

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение двум украинским бригадам на запорожском направлении, потери противника составили до 50 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Уничтожено до 50 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908847672.html

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность