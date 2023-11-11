Рейтинг@Mail.ru
Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:09 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908810044.html
Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте
Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте - РИА Новости, 11.11.2023
Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте
Минометчики Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте на артемовском направлении, сообщили в... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T08:09
2023-11-11T08:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854392876_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d54dd73e55d9afc1a859ff5ecfdeed42.jpg
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Минометчики Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте на артемовском направлении, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, разведка с помощью беспилотника получила данные, что противник закрепился на участке в зоне ответственности десантников. "Огневые точки просчитаны заранее по целям противника. Расчету достаточно нескольких минут для приведения миномета к бою, после этого беглым огнем с корректировкой минометы наносят удар и уничтожают пехоту противника в опорном пункте", - говорится в сообщении. Уточняется, что благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА достигается высокая скорость и точность поражения целей. После получения координат цели расчеты быстро занимают огневые позиции, вычисляют исходные данные для стрельбы и производят первый выстрел. "После первого выстрела расчет начинает работать как четко отлаженный механизм, где каждый артиллерист-десантник прекрасно знает свой маневр. Минометные расчеты ВДВ ведут огонь на подавление огневых позиций и разрушение опорных пунктов, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до 7 тысяч метров", - отметили в Минобороны. В ведомстве добавили, что расчеты по возможности сокращают дистанцию до цели, чтобы гарантированно ее поразить.
https://ria.ru/20231110/orudie-1908751033.html
https://ria.ru/20231110/vdv-1908550205.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854392876_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_6847d1d2b34101670f43f32a2f71af1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-десантные войска России
Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте

Российские минометчики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на Артемовском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Минометчики Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте на артемовском направлении, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, разведка с помощью беспилотника получила данные, что противник закрепился на участке в зоне ответственности десантников.
Артиллеристы вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
ВС России уничтожили украинское орудие на Купянском направлении
10 ноября, 18:18
"Огневые точки просчитаны заранее по целям противника. Расчету достаточно нескольких минут для приведения миномета к бою, после этого беглым огнем с корректировкой минометы наносят удар и уничтожают пехоту противника в опорном пункте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА достигается высокая скорость и точность поражения целей. После получения координат цели расчеты быстро занимают огневые позиции, вычисляют исходные данные для стрельбы и производят первый выстрел.
"После первого выстрела расчет начинает работать как четко отлаженный механизм, где каждый артиллерист-десантник прекрасно знает свой маневр. Минометные расчеты ВДВ ведут огонь на подавление огневых позиций и разрушение опорных пунктов, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до 7 тысяч метров", - отметили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что расчеты по возможности сокращают дистанцию до цели, чтобы гарантированно ее поразить.
Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Бронегруппа ВДВ уничтожила под Артемовском наблюдательный пункт ВСУ
10 ноября, 06:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала