https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908810044.html
Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте
Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте - РИА Новости, 11.11.2023
Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте
Минометчики Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте на артемовском направлении, сообщили в... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T08:09
2023-11-11T08:09
2023-11-11T08:09
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Минометчики Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте на артемовском направлении, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, разведка с помощью беспилотника получила данные, что противник закрепился на участке в зоне ответственности десантников. "Огневые точки просчитаны заранее по целям противника. Расчету достаточно нескольких минут для приведения миномета к бою, после этого беглым огнем с корректировкой минометы наносят удар и уничтожают пехоту противника в опорном пункте", - говорится в сообщении. Уточняется, что благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА достигается высокая скорость и точность поражения целей. После получения координат цели расчеты быстро занимают огневые позиции, вычисляют исходные данные для стрельбы и производят первый выстрел. "После первого выстрела расчет начинает работать как четко отлаженный механизм, где каждый артиллерист-десантник прекрасно знает свой маневр. Минометные расчеты ВДВ ведут огонь на подавление огневых позиций и разрушение опорных пунктов, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до 7 тысяч метров", - отметили в Минобороны. В ведомстве добавили, что расчеты по возможности сокращают дистанцию до цели, чтобы гарантированно ее поразить.
https://ria.ru/20231110/orudie-1908751033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-десантные войска России
Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте
Российские минометчики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на Артемовском направлении
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Минометчики Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте на артемовском направлении, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, разведка с помощью беспилотника получила данные, что противник закрепился на участке в зоне ответственности десантников.
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"Огневые точки просчитаны заранее по целям противника. Расчету достаточно нескольких минут для приведения миномета к бою, после этого беглым огнем с корректировкой минометы наносят удар и уничтожают пехоту противника в опорном пункте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА достигается высокая скорость и точность поражения целей. После получения координат цели расчеты быстро занимают огневые позиции, вычисляют исходные данные для стрельбы и производят первый выстрел.
"После первого выстрела расчет начинает работать как четко отлаженный механизм, где каждый артиллерист-десантник прекрасно знает свой маневр. Минометные расчеты ВДВ
ведут огонь на подавление огневых позиций и разрушение опорных пунктов, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до 7 тысяч метров", - отметили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что расчеты по возможности сокращают дистанцию до цели, чтобы гарантированно ее поразить.
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