https://ria.ru/20231111/spasenie-1908868519.html

Полиция Колымы спасла мальчика, оставленного матерью в машине

Полиция Колымы спасла мальчика, оставленного матерью в машине - РИА Новости, 11.11.2023

Полиция Колымы спасла мальчика, оставленного матерью в машине

Полицейские спасли ребенка, которого мать оставила в машине в 20-градусный мороз в Магадане, мальчика госпитализировали, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T16:45

2023-11-11T16:45

2023-11-11T16:45

происшествия

магадан

россия

ирина волк

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Полицейские спасли ребенка, которого мать оставила в машине в 20-градусный мороз в Магадане, мальчика госпитализировали, сообщается на сайте МВД Медиа. Как уточняется, сотрудники полиции, проезжая по проспекту Ленина, заметили мужчину, который жестами привлекал к себе внимание. Мужчина сообщил полицейским, что неподалёку плачет ребенок в машине, двигатель которой заглушен, а дверь заперта. На улице было минус 20 градусов, а мальчик находился в авто без верхней одежды. "Сотрудники патрульно-постовой службы среагировали мгновенно. Передав информацию в дежурную часть и вызвав скорую помощь, они аккуратно разбили стекло, открыли дверь и перенесли малыша в патрульный автомобиль. Оказавшись в тёплой полицейской машине, тот сразу успокоился. Когда на место происшествия прибыли медики, мальчик был передан им, а затем госпитализирован", - приводятся на сайте слова официального представителя МВД России Ирины Волк. Отмечается, что мать ребенка отказалась объяснить случившееся сотрудникам полиции. Сейчас идет проверка.

https://ria.ru/20231106/operatsiya-1907692431.html

https://ria.ru/20230615/boloto-1878347086.html

магадан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, магадан, россия, ирина волк