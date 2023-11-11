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Полиция Колымы спасла мальчика, оставленного матерью в машине - РИА Новости, 11.11.2023
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16:45 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/spasenie-1908868519.html
Полиция Колымы спасла мальчика, оставленного матерью в машине
Полиция Колымы спасла мальчика, оставленного матерью в машине - РИА Новости, 11.11.2023
Полиция Колымы спасла мальчика, оставленного матерью в машине
Полицейские спасли ребенка, которого мать оставила в машине в 20-градусный мороз в Магадане, мальчика госпитализировали, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T16:45
2023-11-11T16:45
происшествия
магадан
россия
ирина волк
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Полицейские спасли ребенка, которого мать оставила в машине в 20-градусный мороз в Магадане, мальчика госпитализировали, сообщается на сайте МВД Медиа. Как уточняется, сотрудники полиции, проезжая по проспекту Ленина, заметили мужчину, который жестами привлекал к себе внимание. Мужчина сообщил полицейским, что неподалёку плачет ребенок в машине, двигатель которой заглушен, а дверь заперта. На улице было минус 20 градусов, а мальчик находился в авто без верхней одежды. "Сотрудники патрульно-постовой службы среагировали мгновенно. Передав информацию в дежурную часть и вызвав скорую помощь, они аккуратно разбили стекло, открыли дверь и перенесли малыша в патрульный автомобиль. Оказавшись в тёплой полицейской машине, тот сразу успокоился. Когда на место происшествия прибыли медики, мальчик был передан им, а затем госпитализирован", - приводятся на сайте слова официального представителя МВД России Ирины Волк. Отмечается, что мать ребенка отказалась объяснить случившееся сотрудникам полиции. Сейчас идет проверка.
https://ria.ru/20231106/operatsiya-1907692431.html
https://ria.ru/20230615/boloto-1878347086.html
магадан
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Дарья Буймова
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происшествия, магадан, россия, ирина волк
Происшествия, Магадан, Россия, Ирина Волк
Полиция Колымы спасла мальчика, оставленного матерью в машине

Полиция Колымы спасла мальчика, оставленного матерью в машине в мороз

© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Полицейские спасли ребенка, которого мать оставила в машине в 20-градусный мороз в Магадане, мальчика госпитализировали, сообщается на сайте МВД Медиа.
Как уточняется, сотрудники полиции, проезжая по проспекту Ленина, заметили мужчину, который жестами привлекал к себе внимание. Мужчина сообщил полицейским, что неподалёку плачет ребенок в машине, двигатель которой заглушен, а дверь заперта. На улице было минус 20 градусов, а мальчик находился в авто без верхней одежды.
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"Сотрудники патрульно-постовой службы среагировали мгновенно. Передав информацию в дежурную часть и вызвав скорую помощь, они аккуратно разбили стекло, открыли дверь и перенесли малыша в патрульный автомобиль. Оказавшись в тёплой полицейской машине, тот сразу успокоился. Когда на место происшествия прибыли медики, мальчик был передан им, а затем госпитализирован", - приводятся на сайте слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Отмечается, что мать ребенка отказалась объяснить случившееся сотрудникам полиции. Сейчас идет проверка.
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ПроисшествияМагаданРоссияИрина Волк
 
 
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