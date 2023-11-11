https://ria.ru/20231111/soglashenie-1908904972.html

СМИ раскрыли подробности соглашения с ХАМАС об освобождении пленных

СМИ раскрыли подробности соглашения с ХАМАС об освобождении пленных - РИА Новости, 11.11.2023

СМИ раскрыли подробности соглашения с ХАМАС об освобождении пленных

Соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении пленных скорее всего будет включать лишь несколько десятков детей и пожилых людей, в... РИА Новости, 11.11.2023

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении пленных скорее всего будет включать лишь несколько десятков детей и пожилых людей, в том числе имеющих двойное гражданство, сообщает издание Politico со ссылкой на анонимных израильских чиновников. "В сделке, скорее всего, будут участвовать всего несколько десятков пленных израильских детей и пожилых людей, среди которых есть несколько человек с двойным гражданством, включая американцев", - приводит издание слова чиновников. По их мнению, официальное оформление гуманитарных пауз на севере сектора Газа помогло продвинуться в переговорах, однако оба чиновника предупредили, что еще есть несколько нерешенных вопросов, которые могут легко сорвать соглашение, например, что ХАМАС скрывает полный список пленных, удерживаемых в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/gumsituatsiya-1908789073.html

https://ria.ru/20231111/khamas-1908903762.html

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, politico, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году