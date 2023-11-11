Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили 24 снаряда по ДНР - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 11.11.2023 (обновлено: 16:54 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/snaryady-1908863857.html
Украинские войска выпустили 24 снаряда по ДНР
Украинские войска выпустили 24 снаряда по ДНР - РИА Новости, 11.11.2023
Украинские войска выпустили 24 снаряда по ДНР
Украинские войска выпустили 24 снаряда по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району, среди них шесть кассетных, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T16:09
2023-11-11T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
сцкк
нато
горловка
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908869863_0:269:960:809_1920x0_80_0_0_932ba1f8f68b52e5a25eb89c6caed90f.jpg
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 24 снаряда по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району, среди них шесть кассетных, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 - населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров&quot;, - говорится в сообщениях представительства.Донецк подвергся обстрелам с 11.50 по 15.15, по городу выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров. Кроме того, украинские войска также обстреливали Горловку, с 12.05 по 15.00 по ней выпустили шесть кассетных снарядов калибром 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231111/raskol-1908859066.html
https://ria.ru/20231111/plennye-1908849883.html
донецк
горловка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908869863_0:255:960:975_1920x0_80_0_0_94967301650fc6dac0b41a0195ca603b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, сцкк, нато, горловка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, СЦКК, НАТО, Горловка, Украина
Украинские войска выпустили 24 снаряда по ДНР

ВСУ выпустили 24 снаряда по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела поселка им. Н.А. Изотова в Никитовском районе Горловки. 11 ноября 2023
Последствия обстрела поселка им. Н.А. Изотова в Никитовском районе Горловки. 11 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела поселка им. Н.А. Изотова в Никитовском районе Горловки. 11 ноября 2023
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 24 снаряда по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району, среди них шесть кассетных, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 - населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.

Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
"В Киеве борьба": Зеленского предупредили о бунте ВСУ
Вчера, 15:34
Донецк подвергся обстрелам с 11.50 по 15.15, по городу выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, украинские войска также обстреливали Горловку, с 12.05 по 15.00 по ней выпустили шесть кассетных снарядов калибром 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Работа МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену
Вчера, 14:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкСЦККНАТОГорловкаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала