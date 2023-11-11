Украинские войска выпустили 24 снаряда по ДНР
ВСУ выпустили 24 снаряда по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району
© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела поселка им. Н.А. Изотова в Никитовском районе Горловки. 11 ноября 2023
Последствия обстрела поселка им. Н.А. Изотова в Никитовском районе Горловки. 11 ноября 2023
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 24 снаряда по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району, среди них шесть кассетных, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 - населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Донецк подвергся обстрелам с 11.50 по 15.15, по городу выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, украинские войска также обстреливали Горловку, с 12.05 по 15.00 по ней выпустили шесть кассетных снарядов калибром 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.