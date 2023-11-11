https://ria.ru/20231111/snaryady-1908863857.html

Украинские войска выпустили 24 снаряда по ДНР

Украинские войска выпустили 24 снаряда по ДНР - РИА Новости, 11.11.2023

Украинские войска выпустили 24 снаряда по ДНР

Украинские войска выпустили 24 снаряда по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району, среди них шесть кассетных, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T16:09

2023-11-11T16:09

2023-11-11T16:54

специальная военная операция на украине

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горловка

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 24 снаряда по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району, среди них шесть кассетных, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 - населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Донецк подвергся обстрелам с 11.50 по 15.15, по городу выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров. Кроме того, украинские войска также обстреливали Горловку, с 12.05 по 15.00 по ней выпустили шесть кассетных снарядов калибром 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231111/raskol-1908859066.html

https://ria.ru/20231111/plennye-1908849883.html

донецк

горловка

украина

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в мире, донецк, сцкк, нато, горловка, украина