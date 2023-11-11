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На юге Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 11.11.2023
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15:40 11.11.2023 (обновлено: 15:45 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/sireny-1908859679.html
На юге Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги
На юге Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 11.11.2023
На юге Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о сиренах воздушной тревоги на юге страны. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T15:40
2023-11-11T15:45
израиль
юг
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
россия
в мире
восточный иерусалим
хамас
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о сиренах воздушной тревоги на юге страны."Сирены прозвучали на юге Израиля", - говорится в сообщении армии.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. В конце октября началась наземная фаза операции по ликвидации инфраструктуры ХАМАС в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную часть. Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч человек, пострадали более 27,4 тысячи.Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По данным израильской армии, подтвержденное число заложников ХАМАС в секторе Газа составляет порядка 240 человек. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908807465.html
израиль
юг
сектор газа
россия
восточный иерусалим
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израиль, юг, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, россия, в мире, восточный иерусалим, хамас, оон
Израиль, Юг, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Россия, В мире, Восточный Иерусалим, ХАМАС, ООН
На юге Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги

Армия Израиля сообщила о сиренах воздушной тревоги на юге страны

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о сиренах воздушной тревоги на юге страны.
«
"Сирены прозвучали на юге Израиля", - говорится в сообщении армии.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. В конце октября началась наземная фаза операции по ликвидации инфраструктуры ХАМАС в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную часть. Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч человек, пострадали более 27,4 тысячи.
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Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По данным израильской армии, подтвержденное число заложников ХАМАС в секторе Газа составляет порядка 240 человек. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
ИзраильЮгОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаРоссияВ миреВосточный ИерусалимХАМАСООН
 
 
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