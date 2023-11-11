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СМИ рассказали о проекте итогового заявления саммитов в Эр-Рияде - РИА Новости, 11.11.2023
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16:32 11.11.2023 (обновлено: 16:38 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/sammit-1908866679.html
СМИ рассказали о проекте итогового заявления саммитов в Эр-Рияде
СМИ рассказали о проекте итогового заявления саммитов в Эр-Рияде - РИА Новости, 11.11.2023
СМИ рассказали о проекте итогового заявления саммитов в Эр-Рияде
Проект итогового заявления саммитов в Эр-Рияде содержит требование ко всем странам прекратить поставки оружия в Израиль, сообщает египетский телеканал Al Qahera РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T16:32
2023-11-11T16:38
в мире
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КАИР, 11 ноя - РИА Новости. Проект итогового заявления саммитов в Эр-Рияде содержит требование ко всем странам прекратить поставки оружия в Израиль, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники.Два внеочередных саммита с участием лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) проходят в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для координации их позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа."Проект итогового заявления арабско-исламского саммита требует от всех государств прекратить экспорт оружия и боеприпасов оккупационным властям (Израилю - ред.)", - заявили источники телеканала.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231111/iran-1908862307.html
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в мире, израиль, россия, саудовская аравия, владимир путин, хамас, оон, лига арабских государств
В мире, Израиль, Россия, Саудовская Аравия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Лига арабских государств
СМИ рассказали о проекте итогового заявления саммитов в Эр-Рияде

Участники саммитов в Эр-Рияде потребуют прекратить поставлять оружие Израилю

© AP Photo / Amr NabilВид города Эр-Рияд
Вид города Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Amr Nabil
Вид города Эр-Рияд. Архивное фото
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КАИР, 11 ноя - РИА Новости. Проект итогового заявления саммитов в Эр-Рияде содержит требование ко всем странам прекратить поставки оружия в Израиль, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники.
Два внеочередных саммита с участием лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) проходят в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для координации их позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа.
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"Проект итогового заявления арабско-исламского саммита требует от всех государств прекратить экспорт оружия и боеприпасов оккупационным властям (Израилю - ред.)", - заявили источники телеканала.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильРоссияСаудовская АравияВладимир ПутинХАМАСООНЛига арабских государств
 
 
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