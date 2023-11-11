https://ria.ru/20231111/roskachestvo-1908812793.html

Роскачество: если товар не похож на фото в карточке, его можно вернуть

Роскачество: если товар не похож на фото в карточке, его можно вернуть - РИА Новости, 11.11.2023

Роскачество: если товар не похож на фото в карточке, его можно вернуть

Покупатель может вернуть товар, приобретенный в интернете, даже если он просто "сам на себя не похож" по сравнению с карточкой и слегка отличается от фото, при... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T08:54

2023-11-11T08:54

2023-11-11T08:54

роскачество

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Покупатель может вернуть товар, приобретенный в интернете, даже если он просто "сам на себя не похож" по сравнению с карточкой и слегка отличается от фото, при этом отговорка про разную передачу цвета на разных мониторах не поможет продавцу, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Важно учитывать, что даже самые подробные фотографии и видео не дадут такого же представления, как демонстрация товара в торговом зале оффлайн-магазина. С этим связаны более мягкие правила возврата товаров, которые не устроили покупателей по цвету, размеру, комплектации, свойствам... Отметим, что да, вернуть товар можно, если он "сам на себя не похож" по сравнению с карточкой товара. При этом покупателю даже не придется ничего доказывать, и "отговориться" разницей передачи цветов на разных мониторах продавец также не сможет", - объяснили там. В организации также напомнили, что вернуть можно и "невозвратные товары", если они также куплены в интернете. К ним относятся, например, белье, косметика, медицинские товары - на это человеку дается неделя, а если продавец не предоставил информацию о порядке и сроках возврата, то время увеличивается до трех месяцев. Кроме того, у россиян есть возможность отказаться от заказа на любом этапе покупки - до того момента, как человек принял его у курьера, оплатил (если не сделал это ранее) и подписал документы, в которых согласился на передачу товара. "Некоторые маркетплейсы назначают платные отказы от товаров, особенно если предполагается оплата при получении. Обычно такие ограничения выставляются на определенные категории товаров, но они не совпадают с теми списками, которые существуют в законодательстве. Теоретически платный возврат товара без брака - право онлайн-площадки, так как, по сути, это услуга по доставке несостоявшейся покупки обратно к продавцу", - заметили в Роскачестве. "Но если в товаре есть брак, прислали не то, товар не соответствует заявленному в карточке, с покупателя не должны брать дополнительную плату, потому что, по сути, он реализует свое право на возврат товара ненадлежащего качества", - заключили в организации.

https://ria.ru/20231023/promokody-1904579449.html

https://ria.ru/20230920/bele-1897433178.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

роскачество, общество