https://ria.ru/20231111/rakety-1908875436.html

ПВО сбили две ракеты Storm Shadow, запущенные ВСУ по Бердянску

ПВО сбили две ракеты Storm Shadow, запущенные ВСУ по Бердянску - РИА Новости, 11.11.2023

ПВО сбили две ракеты Storm Shadow, запущенные ВСУ по Бердянску

ВСУ пытались атаковать город Бердянск в Запорожской области, предварительно, средства ПВО России сбили две ракеты Storm Shadow, сообщил глава запорожского... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T17:33

2023-11-11T17:33

2023-11-11T17:33

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ВСУ пытались атаковать город Бердянск в Запорожской области, предварительно, средства ПВО России сбили две ракеты Storm Shadow, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску. В районе 11.30 в городе Бердянске Запорожской области прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, успешно отработала система ПВО России. Сообщается о сбитии двух целей в районе города. Предварительно сбито две ракеты "Storm Shadow", - написал Рогов в Telegram-канале. Он также уточнил, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20231111/mig-29-1908847475.html

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в мире, бердянск, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины