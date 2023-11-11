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ПВО сбили две ракеты Storm Shadow, запущенные ВСУ по Бердянску - РИА Новости, 11.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/rakety-1908875436.html
ПВО сбили две ракеты Storm Shadow, запущенные ВСУ по Бердянску
ПВО сбили две ракеты Storm Shadow, запущенные ВСУ по Бердянску - РИА Новости, 11.11.2023
ПВО сбили две ракеты Storm Shadow, запущенные ВСУ по Бердянску
ВСУ пытались атаковать город Бердянск в Запорожской области, предварительно, средства ПВО России сбили две ракеты Storm Shadow, сообщил глава запорожского... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T17:33
2023-11-11T17:33
специальная военная операция на украине
в мире
бердянск
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ВСУ пытались атаковать город Бердянск в Запорожской области, предварительно, средства ПВО России сбили две ракеты Storm Shadow, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску. В районе 11.30 в городе Бердянске Запорожской области прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, успешно отработала система ПВО России. Сообщается о сбитии двух целей в районе города. Предварительно сбито две ракеты "Storm Shadow", - написал Рогов в Telegram-канале. Он также уточнил, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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в мире, бердянск, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бердянск, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ПВО сбили две ракеты Storm Shadow, запущенные ВСУ по Бердянску

Рогов: средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow, запущенные ВСУ по Бердянску

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow/SCALP
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow/SCALP. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ВСУ пытались атаковать город Бердянск в Запорожской области, предварительно, средства ПВО России сбили две ракеты Storm Shadow, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску. В районе 11.30 в городе Бердянске Запорожской области прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, успешно отработала система ПВО России. Сообщается о сбитии двух целей в районе города. Предварительно сбито две ракеты "Storm Shadow", - написал Рогов в Telegram-канале.
Он также уточнил, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Украинский истребитель МИГ-29 - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Средства ПВО уничтожили украинский МиГ-29 в районе города Запорожье
Вчера, 14:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБердянскЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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