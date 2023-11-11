https://ria.ru/20231111/rafakh-1908907780.html

КПП "Рафах" откроют для иностранцев 12 ноября

КПП "Рафах" откроют для иностранцев 12 ноября - РИА Новости, 11.11.2023

КПП "Рафах" откроют для иностранцев 12 ноября

КПП "Рафах" возобновит пропуск владельцев иностранных паспортов со стороны сектора Газа 12 ноября, сообщило Управление погранпереходов палестинского анклава. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T22:35

2023-11-11T22:35

2023-11-11T22:35

в мире

египет

россия

михаил богданов

раф

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101826/41/1018264196_0:75:2000:1200_1920x0_80_0_0_78679a3d1893788cf820f2e9ca64138c.jpg

ТУНИС, 11 ноя - РИА Новости. КПП "Рафах" возобновит пропуск владельцев иностранных паспортов со стороны сектора Газа 12 ноября, сообщило Управление погранпереходов палестинского анклава. "Управление погранпереходов и границы объявляет, что погранпереход "Рафах" завтра, 12 ноября, возобновит свою работу для владельцев иностранных и египетских паспортов", - говорится в заявлении. Работа КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа оказалась заблокирована в пятницу. В списке среди 600 человек, которые должны были быть эвакуированы из сектора Газа в пятницу, присутствовали 85 граждан России. По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, проблема возникла из-за того, что для эвакуации раненых в каретах скорой помощи необходимо было получение разрешения на их выезд, в результате обычные граждане также не смогли пройти через КПП. "Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. В середине минувшей недели иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из сектора Газа.

https://ria.ru/20231111/rafakh-1908876441.html

египет

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, египет, россия, михаил богданов, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году