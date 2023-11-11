https://ria.ru/20231111/rafakh-1908907780.html
КПП "Рафах" откроют для иностранцев 12 ноября
КПП "Рафах" откроют для иностранцев 12 ноября - РИА Новости, 11.11.2023
КПП "Рафах" откроют для иностранцев 12 ноября
КПП "Рафах" возобновит пропуск владельцев иностранных паспортов со стороны сектора Газа 12 ноября, сообщило Управление погранпереходов палестинского анклава. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T22:35
2023-11-11T22:35
2023-11-11T22:35
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ТУНИС, 11 ноя - РИА Новости. КПП "Рафах" возобновит пропуск владельцев иностранных паспортов со стороны сектора Газа 12 ноября, сообщило Управление погранпереходов палестинского анклава. "Управление погранпереходов и границы объявляет, что погранпереход "Рафах" завтра, 12 ноября, возобновит свою работу для владельцев иностранных и египетских паспортов", - говорится в заявлении. Работа КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа оказалась заблокирована в пятницу. В списке среди 600 человек, которые должны были быть эвакуированы из сектора Газа в пятницу, присутствовали 85 граждан России. По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, проблема возникла из-за того, что для эвакуации раненых в каретах скорой помощи необходимо было получение разрешения на их выезд, в результате обычные граждане также не смогли пройти через КПП. "Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. В середине минувшей недели иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из сектора Газа.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, россия, михаил богданов, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Россия, Михаил Богданов, РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
КПП "Рафах" откроют для иностранцев 12 ноября
Власти заявили, что КПП Рафах откроют со стороны Газы для иностранцев 12 ноября
ТУНИС, 11 ноя - РИА Новости. КПП "Рафах" возобновит пропуск владельцев иностранных паспортов со стороны сектора Газа 12 ноября, сообщило Управление погранпереходов палестинского анклава.
"Управление погранпереходов и границы объявляет, что погранпереход "Рафах" завтра, 12 ноября, возобновит свою работу для владельцев иностранных и египетских паспортов", - говорится в заявлении.
Работа КПП "Рафах" на границе Египта
и сектора Газа оказалась заблокирована в пятницу. В списке среди 600 человек, которые должны были быть эвакуированы из сектора Газа в пятницу, присутствовали 85 граждан России
.
По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова
, проблема возникла из-за того, что для эвакуации раненых в каретах скорой помощи необходимо было получение разрешения на их выезд, в результате обычные граждане также не смогли пройти через КПП.
"Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. В середине минувшей недели иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из сектора Газа.
Иран потребовал срочно восстановить работу КПП "Рафах"