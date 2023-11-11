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В Генпрокуратуре назвали уровень рецидивной преступности стабильно высоким - РИА Новости, 11.11.2023
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07:03 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/prestupnost-1908807661.html
В Генпрокуратуре назвали уровень рецидивной преступности стабильно высоким
В Генпрокуратуре назвали уровень рецидивной преступности стабильно высоким - РИА Новости, 11.11.2023
В Генпрокуратуре назвали уровень рецидивной преступности стабильно высоким
Уровень повторной преступности в России за 9 месяцев остается стабильно высоким, несмотря на небольшое снижение, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T07:03
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россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Уровень повторной преступности в России за 9 месяцев остается стабильно высоким, несмотря на небольшое снижение, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ. "Стабильно высоким остается уровень повторной преступности. Несмотря на некоторое снижение числа таких преступлений в абсолютном выражении (с 474,6 тысячи до 457,6 тысячи), их доля в структуре предварительно расследованных преступлений составляет около 60%", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства. В целом, за январь-сентябрь в России было зарегистрировано более 1,5 миллионов преступлений, что на 1,8% ниже аналогичного периода прошлого года.
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россия, генеральная прокуратура рф
Россия, Генеральная прокуратура РФ
В Генпрокуратуре назвали уровень рецидивной преступности стабильно высоким

Генпрокуратура: уровень рецидивной преступности в России стабильно высок

© Fotolia / jinga80Задержанный в наручниках
Задержанный в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Fotolia / jinga80
Задержанный в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Уровень повторной преступности в России за 9 месяцев остается стабильно высоким, несмотря на небольшое снижение, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ.
"Стабильно высоким остается уровень повторной преступности. Несмотря на некоторое снижение числа таких преступлений в абсолютном выражении (с 474,6 тысячи до 457,6 тысячи), их доля в структуре предварительно расследованных преступлений составляет около 60%", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
В Генпрокуратуре рассказали об ущербе России от экономических преступлений
Вчера, 04:11
В целом, за январь-сентябрь в России было зарегистрировано более 1,5 миллионов преступлений, что на 1,8% ниже аналогичного периода прошлого года.
 
РоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
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