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Эрдоган призвал ООН и МУС расследовать преступления Израиля в Газе - РИА Новости, 11.11.2023
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15:24 11.11.2023 (обновлено: 15:35 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/prestupleniya-1908857840.html
Эрдоган призвал ООН и МУС расследовать преступления Израиля в Газе
Эрдоган призвал ООН и МУС расследовать преступления Израиля в Газе - РИА Новости, 11.11.2023
Эрдоган призвал ООН и МУС расследовать преступления Израиля в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) заявил, что призвал ООН и Международный уголовный суд... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T15:24
2023-11-11T15:35
в мире
турция
израиль
реджеп тайип эрдоган
международный уголовный суд
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) заявил, что призвал ООН и Международный уголовный суд (МУС) расследовать преступления Израиля в Газе, начать соответствующую работу. "Для того, чтобы Израиль ответил перед совершенными человеческими, военными преступлениями мы должны объединить усилия. ООН, МУС должны начать соответствующие расследования, начать необходимые работы", - сказал турецкий лидер.
https://ria.ru/20231106/gaza-1907779752.html
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в мире, турция, израиль, реджеп тайип эрдоган, международный уголовный суд, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Международный уголовный суд, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган призвал ООН и МУС расследовать преступления Израиля в Газе

Эрдоган призвал ООН и МУС начать расследование преступлений Израиля в Газе

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) заявил, что призвал ООН и Международный уголовный суд (МУС) расследовать преступления Израиля в Газе, начать соответствующую работу.
"Для того, чтобы Израиль ответил перед совершенными человеческими, военными преступлениями мы должны объединить усилия. ООН, МУС должны начать соответствующие расследования, начать необходимые работы", - сказал турецкий лидер.
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В миреТурцияИзраильРеджеп Тайип ЭрдоганМеждународный уголовный судООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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