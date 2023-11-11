https://ria.ru/20231111/premer-1908908245.html

Премьер Эстонии извинилась перед учителями за неуместное высказывание

Премьер Эстонии извинилась перед учителями за неуместное высказывание - РИА Новости, 11.11.2023

Премьер Эстонии извинилась перед учителями за неуместное высказывание

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас извинилась перед учителями, требующими повышения зарплаты, за неуместное высказывание о налоге на автомобили. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T22:43

2023-11-11T22:43

2023-11-11T22:43

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эстония

кайя каллас

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас извинилась перед учителями, требующими повышения зарплаты, за неуместное высказывание о налоге на автомобили. В школах и детских садах по всей Эстонии пятницу прошла организованная Союзом работников образования предупредительная забастовка учителей и воспитателей с требованием повышения зарплаты. Накануне забастовки Кая Каллас на пресс-конференции правительства сообщила, что акция педагогов не изменит позицию правительства, поскольку средств на повышение им зарплат нет. При этом Каллас заявила, что в ходе забастовки учителя могли бы убеждать людей поддержать налог на автомобили, тогда появились бы средства на повышение им зарплаты. "Я приношу искренние извинения за свое неудачное высказывание на пресс-конференции в четверг, когда я отвечала на вопросы журналистов. Я понимаю, что обидела учителей, предложив им пропагандировать автомобильный налог во время забастовки, чтобы государство могло повысить им зарплату. Это было неуместное, не относящееся к делу и неудачное высказывание", - написала Каллас в социальных сетях. Премьер пояснила, что в стране сейчас очень большая неразбериха с государственным бюджетом, из процесса обсуждения которого вытекают две вещи: ни одна группа общества не поддерживает повышение налогов, в то же время все призывают к увеличению государственных расходов. "Поймите меня правильно – на самом деле я просила и хотела сказать, что хотя бы одна заинтересованная группа могла иногда произнести несколько слов в поддержку улучшения доходной части государственного бюджета", - отметила Каллас. Правящая коалиция в Эстонии, в которую входят Реформистская партия под руководством премьера Каллас, Социал-демократическая партия и партия "Эстония 200", внесла в проект госбюджета на следующий год повышение налога с оборота и подоходного налога с физических лиц, сокращение семейных пособий и введение налога на автомобили, что негативно скажется на благосостоянии жителей страны.

https://ria.ru/20231111/kallas-1908865156.html

https://ria.ru/20231110/ucheniya-1908785549.html

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в мире, эстония, кайя каллас