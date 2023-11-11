Вагенкнехт заявила, что не хочет быть председателем собственной партии
Политик Вагенкнехт заявила, что не хочет быть председателем собственной партии
© AP Photo / Hermann J. KnippertzСара Вагенкнехт — немецкий политик, доктор экономических наук, журналист, член Левой партии Германии
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Сара Вагенкнехт — немецкий политик, доктор экономических наук, журналист, член Левой партии Германии. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая критикует санкции против России и военные поставки Украине, заявила, что не хочет становиться председателем партии, над основанием которой она сейчас работает.
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"Я исхожу из того, что кто-то другой будет председателем партии, потому что у меня нет права сейчас делать и определять всё в этой партии", - заявила Вагенкнехт в интервью телеканалу WDR (часть медиагруппы ARD). Цитату приводит телеканал ARD, само интервью выйдет позднее.
В качестве возможной кандидатуры на пост председателя партии она назвала бывшего сопредседателя фракции "Левые" в бундестаге Амиру Мохамед Али.
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"Например, Амира могла бы сделать это очень хорошо. У нее также есть опыт, в том числе в организационной сфере, где она существенно лучше меня", - сказала Вагенкнехт.
Она также исключила возможность партнерства с партией "Зеленые", заявив, что ее члены, включая министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, наносят ущерб стране. Касательно социал-демократов Вагенкнехт выражается осторожнее: по ее мнению, канцлер Олаф Шольц - не тот человек, с кем она могла прийти к общему знаменателю.
В прошлом месяце Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". По данным опросов, будущую партию готовы поддержать порядка 14% немцев.