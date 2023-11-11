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Вагенкнехт заявила, что не хочет быть председателем собственной партии - РИА Новости, 11.11.2023
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17:51 11.11.2023 (обновлено: 17:52 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/predsedatel-1908877533.html
Вагенкнехт заявила, что не хочет быть председателем собственной партии
Вагенкнехт заявила, что не хочет быть председателем собственной партии - РИА Новости, 11.11.2023
Вагенкнехт заявила, что не хочет быть председателем собственной партии
Немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая критикует санкции против России и военные поставки Украине, заявила, что не хочет становиться председателем партии,... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T17:51
2023-11-11T17:52
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая критикует санкции против России и военные поставки Украине, заявила, что не хочет становиться председателем партии, над основанием которой она сейчас работает. "Я исхожу из того, что кто-то другой будет председателем партии, потому что у меня нет права сейчас делать и определять всё в этой партии", - заявила Вагенкнехт в интервью телеканалу WDR (часть медиагруппы ARD). Цитату приводит телеканал ARD, само интервью выйдет позднее. В качестве возможной кандидатуры на пост председателя партии она назвала бывшего сопредседателя фракции "Левые" в бундестаге Амиру Мохамед Али. "Например, Амира могла бы сделать это очень хорошо. У нее также есть опыт, в том числе в организационной сфере, где она существенно лучше меня", - сказала Вагенкнехт. Она также исключила возможность партнерства с партией "Зеленые", заявив, что ее члены, включая министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, наносят ущерб стране. Касательно социал-демократов Вагенкнехт выражается осторожнее: по ее мнению, канцлер Олаф Шольц - не тот человек, с кем она могла прийти к общему знаменателю. В прошлом месяце Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". По данным опросов, будущую партию готовы поддержать порядка 14% немцев.
https://ria.ru/20231110/bezhentsy-1908764141.html
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в мире, россия, сара вагенкнехт, ard, украина, германия, анналена бербок, олаф шольц
В мире, Россия, Сара Вагенкнехт, ARD, Украина, Германия, Анналена Бербок, Олаф Шольц
Вагенкнехт заявила, что не хочет быть председателем собственной партии

Политик Вагенкнехт заявила, что не хочет быть председателем собственной партии

© AP Photo / Hermann J. KnippertzСара Вагенкнехт — немецкий политик, доктор экономических наук, журналист, член Левой партии Германии
Сара Вагенкнехт — немецкий политик, доктор экономических наук, журналист, член Левой партии Германии - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Сара Вагенкнехт — немецкий политик, доктор экономических наук, журналист, член Левой партии Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая критикует санкции против России и военные поставки Украине, заявила, что не хочет становиться председателем партии, над основанием которой она сейчас работает.
«
"Я исхожу из того, что кто-то другой будет председателем партии, потому что у меня нет права сейчас делать и определять всё в этой партии", - заявила Вагенкнехт в интервью телеканалу WDR (часть медиагруппы ARD). Цитату приводит телеканал ARD, само интервью выйдет позднее.
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В качестве возможной кандидатуры на пост председателя партии она назвала бывшего сопредседателя фракции "Левые" в бундестаге Амиру Мохамед Али.
«
"Например, Амира могла бы сделать это очень хорошо. У нее также есть опыт, в том числе в организационной сфере, где она существенно лучше меня", - сказала Вагенкнехт.
Она также исключила возможность партнерства с партией "Зеленые", заявив, что ее члены, включая министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, наносят ущерб стране. Касательно социал-демократов Вагенкнехт выражается осторожнее: по ее мнению, канцлер Олаф Шольц - не тот человек, с кем она могла прийти к общему знаменателю.
В прошлом месяце Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". По данным опросов, будущую партию готовы поддержать порядка 14% немцев.
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