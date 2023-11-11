https://ria.ru/20231111/predsedatel-1908877533.html

Вагенкнехт заявила, что не хочет быть председателем собственной партии

Вагенкнехт заявила, что не хочет быть председателем собственной партии - РИА Новости, 11.11.2023

Вагенкнехт заявила, что не хочет быть председателем собственной партии

Немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая критикует санкции против России и военные поставки Украине, заявила, что не хочет становиться председателем партии,... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T17:51

2023-11-11T17:51

2023-11-11T17:52

в мире

россия

сара вагенкнехт

ard

украина

германия

анналена бербок

олаф шольц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145967/28/1459672853_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_0ecd086eb69834235c308eaa66aa4c49.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая критикует санкции против России и военные поставки Украине, заявила, что не хочет становиться председателем партии, над основанием которой она сейчас работает. "Я исхожу из того, что кто-то другой будет председателем партии, потому что у меня нет права сейчас делать и определять всё в этой партии", - заявила Вагенкнехт в интервью телеканалу WDR (часть медиагруппы ARD). Цитату приводит телеканал ARD, само интервью выйдет позднее. В качестве возможной кандидатуры на пост председателя партии она назвала бывшего сопредседателя фракции "Левые" в бундестаге Амиру Мохамед Али. "Например, Амира могла бы сделать это очень хорошо. У нее также есть опыт, в том числе в организационной сфере, где она существенно лучше меня", - сказала Вагенкнехт. Она также исключила возможность партнерства с партией "Зеленые", заявив, что ее члены, включая министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, наносят ущерб стране. Касательно социал-демократов Вагенкнехт выражается осторожнее: по ее мнению, канцлер Олаф Шольц - не тот человек, с кем она могла прийти к общему знаменателю. В прошлом месяце Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". По данным опросов, будущую партию готовы поддержать порядка 14% немцев.

https://ria.ru/20231110/bezhentsy-1908764141.html

https://ria.ru/20231027/interesy-1905654659.html

россия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сара вагенкнехт, ard, украина, германия, анналена бербок, олаф шольц