https://ria.ru/20231111/pozhar-1908846159.html

Пожар на крыше ресторана в Луганске потушили

Пожар на крыше ресторана в Луганске потушили - РИА Новости, 11.11.2023

Пожар на крыше ресторана в Луганске потушили

Пожар на крыше ресторана в Луганске ликвидирован, работники заведения эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T13:56

2023-11-11T13:56

2023-11-11T13:56

происшествия

луганск

лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908846021_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b3ebe7875c5e3e1af33abd0df64c68d9.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пожар на крыше ресторана в Луганске ликвидирован, работники заведения эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что крыша ресторана загорелась на площади 400 квадратных метров в Луганске, информация о пострадавших не поступала. "Пожар на крыше ресторана в Луганске ликвидирован. По уточненным данным, площадь возгорания составила 200 квадратных метров... Все работники эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных", - говорится в сообщении. Уточняется, что в тушении были задействованы 40 луганских пожарных и семь единиц техники МЧС.

https://ria.ru/20231111/pozhar-1908822949.html

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, луганск, лнр