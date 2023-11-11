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Пожар на крыше ресторана в Луганске потушили - РИА Новости, 11.11.2023
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13:56 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/pozhar-1908846159.html
Пожар на крыше ресторана в Луганске потушили
Пожар на крыше ресторана в Луганске потушили - РИА Новости, 11.11.2023
Пожар на крыше ресторана в Луганске потушили
Пожар на крыше ресторана в Луганске ликвидирован, работники заведения эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T13:56
2023-11-11T13:56
происшествия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пожар на крыше ресторана в Луганске ликвидирован, работники заведения эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что крыша ресторана загорелась на площади 400 квадратных метров в Луганске, информация о пострадавших не поступала. "Пожар на крыше ресторана в Луганске ликвидирован. По уточненным данным, площадь возгорания составила 200 квадратных метров... Все работники эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных", - говорится в сообщении. Уточняется, что в тушении были задействованы 40 луганских пожарных и семь единиц техники МЧС.
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происшествия, луганск, лнр
Происшествия, Луганск, ЛНР
Пожар на крыше ресторана в Луганске потушили

Пожар на крыше ресторана в Луганске потушили, никто не пострадал

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара на крыше ресторана в Луганске
Место пожара на крыше ресторана в Луганске - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара на крыше ресторана в Луганске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пожар на крыше ресторана в Луганске ликвидирован, работники заведения эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее в ведомстве сообщали, что крыша ресторана загорелась на площади 400 квадратных метров в Луганске, информация о пострадавших не поступала.
"Пожар на крыше ресторана в Луганске ликвидирован. По уточненным данным, площадь возгорания составила 200 квадратных метров... Все работники эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в тушении были задействованы 40 луганских пожарных и семь единиц техники МЧС.
Место пожара в здании Тамбовского порохового завода в Котовске Тамбовской области. 11 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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