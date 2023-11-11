https://ria.ru/20231111/pozhar-1908846159.html
Пожар на крыше ресторана в Луганске потушили
Пожар на крыше ресторана в Луганске потушили - РИА Новости, 11.11.2023
Пожар на крыше ресторана в Луганске потушили
Пожар на крыше ресторана в Луганске ликвидирован, работники заведения эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T13:56
2023-11-11T13:56
2023-11-11T13:56
происшествия
луганск
лнр
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пожар на крыше ресторана в Луганске ликвидирован, работники заведения эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что крыша ресторана загорелась на площади 400 квадратных метров в Луганске, информация о пострадавших не поступала. "Пожар на крыше ресторана в Луганске ликвидирован. По уточненным данным, площадь возгорания составила 200 квадратных метров... Все работники эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных", - говорится в сообщении. Уточняется, что в тушении были задействованы 40 луганских пожарных и семь единиц техники МЧС.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, луганск, лнр
Происшествия, Луганск, ЛНР
Пожар на крыше ресторана в Луганске потушили
Пожар на крыше ресторана в Луганске потушили, никто не пострадал
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Пожар на крыше ресторана в Луганске ликвидирован, работники заведения эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей, сообщается в Telegram-канале
МЧС России.
Ранее в ведомстве сообщали, что крыша ресторана загорелась на площади 400 квадратных метров в Луганске, информация о пострадавших не поступала.
"Пожар на крыше ресторана в Луганске ликвидирован. По уточненным данным, площадь возгорания составила 200 квадратных метров... Все работники эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в тушении были задействованы 40 луганских пожарных и семь единиц техники МЧС.
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