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В Луганске на крыше ресторана вспыхнул пожар - РИА Новости, 11.11.2023
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11:55 11.11.2023 (обновлено: 13:57 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/pozhar-1908834283.html
В Луганске на крыше ресторана вспыхнул пожар
В Луганске на крыше ресторана вспыхнул пожар - РИА Новости, 11.11.2023
В Луганске на крыше ресторана вспыхнул пожар
Крыша ресторана загорелась на площади 400 квадратных метров в Луганске, информация о пострадавших не поступала, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T11:55
2023-11-11T13:57
происшествия
луганск
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Крыша ресторана загорелась на площади 400 квадратных метров в Луганске, информация о пострадавших не поступала, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Луганской народной республике огнеборцы МЧС тушат пожар в ресторане... В Луганске горит крыша ресторана "Верагуста". Площадь открытого горения - 400 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении. Уточняется, что угрозы перехода огня на соседние строения нет.
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происшествия, луганск, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Луганск, Россия, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Луганске на крыше ресторана вспыхнул пожар

В Луганске на площади 400 "квадратов" загорелась крыша ресторана "Верагуста"

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара на крыше ресторана в Луганске. 11 ноября 2023
Место пожара на крыше ресторана в Луганске. 11 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара на крыше ресторана в Луганске. 11 ноября 2023
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Крыша ресторана загорелась на площади 400 квадратных метров в Луганске, информация о пострадавших не поступала, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Луганской народной республике огнеборцы МЧС тушат пожар в ресторане... В Луганске горит крыша ресторана "Верагуста". Площадь открытого горения - 400 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
Уточняется, что угрозы перехода огня на соседние строения нет.
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ПроисшествияЛуганскРоссияЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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