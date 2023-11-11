https://ria.ru/20231111/pozhar-1908834283.html

В Луганске на крыше ресторана вспыхнул пожар

В Луганске на крыше ресторана вспыхнул пожар - РИА Новости, 11.11.2023

В Луганске на крыше ресторана вспыхнул пожар

Крыша ресторана загорелась на площади 400 квадратных метров в Луганске, информация о пострадавших не поступала, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T11:55

2023-11-11T11:55

2023-11-11T13:57

происшествия

луганск

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Крыша ресторана загорелась на площади 400 квадратных метров в Луганске, информация о пострадавших не поступала, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Луганской народной республике огнеборцы МЧС тушат пожар в ресторане... В Луганске горит крыша ресторана "Верагуста". Площадь открытого горения - 400 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении. Уточняется, что угрозы перехода огня на соседние строения нет.

https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905368778.html

луганск

россия

луганская народная республика

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, луганск, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)