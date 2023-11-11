https://ria.ru/20231111/pozhar-1908822949.html

Пожар на пороховом заводе в тамбовском Котовске ликвидировали

Пожар на пороховом заводе в тамбовском Котовске ликвидировали - РИА Новости, 11.11.2023

Пожар на пороховом заводе в тамбовском Котовске ликвидировали

Спасатели потушили пожар в одноэтажном кирпичном здании "Тамбовского порохового завода" в Котовске Тамбовской области, погибших и пострадавших нет, сообщается... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T10:27

2023-11-11T10:27

2023-11-11T10:41

происшествия

котовск

тамбовская область

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в одноэтажном кирпичном здании "Тамбовского порохового завода" в Котовске Тамбовской области, погибших и пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ. Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что в субботу ночью вспыхнул пожар в одном из зданий в Котовске Тамбовской области, погибших и пострадавших нет. В Telegram-канале ведомства уточняли, что возгорание произошло в одноэтажном кирпичном здании "Тамбовского порохового завода". "Пожар ликвидирован в 04.40. В результате пожара здание выгорело внутри. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Причины и обстоятельства пожара уточняются.

https://ria.ru/20231110/bashkiriya-1908594388.html

котовск

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, котовск, тамбовская область