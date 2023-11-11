Рейтинг@Mail.ru
Пожар на пороховом заводе в тамбовском Котовске ликвидировали - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 11.11.2023 (обновлено: 10:41 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/pozhar-1908822949.html
Пожар на пороховом заводе в тамбовском Котовске ликвидировали
Пожар на пороховом заводе в тамбовском Котовске ликвидировали - РИА Новости, 11.11.2023
Пожар на пороховом заводе в тамбовском Котовске ликвидировали
Спасатели потушили пожар в одноэтажном кирпичном здании "Тамбовского порохового завода" в Котовске Тамбовской области, погибших и пострадавших нет, сообщается... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T10:27
2023-11-11T10:41
происшествия
котовск
тамбовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908819956_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_999b09ffa3b3c9c012f557c945323662.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в одноэтажном кирпичном здании "Тамбовского порохового завода" в Котовске Тамбовской области, погибших и пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ. Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что в субботу ночью вспыхнул пожар в одном из зданий в Котовске Тамбовской области, погибших и пострадавших нет. В Telegram-канале ведомства уточняли, что возгорание произошло в одноэтажном кирпичном здании "Тамбовского порохового завода". "Пожар ликвидирован в 04.40. В результате пожара здание выгорело внутри. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Причины и обстоятельства пожара уточняются.
https://ria.ru/20231110/bashkiriya-1908594388.html
котовск
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908819956_69:0:666:448_1920x0_80_0_0_2c7b4df678725b65b3f96a6b0ddec436.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, котовск, тамбовская область
Происшествия, Котовск, Тамбовская область
Пожар на пороховом заводе в тамбовском Котовске ликвидировали

Спасатели потушили пожар в одноэтажном здании завода в тамбовском Котовске

© Фото : Главное управление МЧС России по Тамбовской областиМесто пожара в здании "Тамбовского порохового завода" в Котовске Тамбовской области. 11 ноября 2023
Место пожара в здании Тамбовского порохового завода в Котовске Тамбовской области. 11 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Фото : Главное управление МЧС России по Тамбовской области
Место пожара в здании "Тамбовского порохового завода" в Котовске Тамбовской области. 11 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в одноэтажном кирпичном здании "Тамбовского порохового завода" в Котовске Тамбовской области, погибших и пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что в субботу ночью вспыхнул пожар в одном из зданий в Котовске Тамбовской области, погибших и пострадавших нет.
В Telegram-канале ведомства уточняли, что возгорание произошло в одноэтажном кирпичном здании "Тамбовского порохового завода".
"Пожар ликвидирован в 04.40. В результате пожара здание выгорело внутри. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства пожара уточняются.
Пожар в психоневрологической клинике в Башкирии - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
При пожаре в Башкирии спасли 23 постояльца психоневрологической клиники
10 ноября, 11:04
 
ПроисшествияКотовскТамбовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала