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Пожар на пороховом заводе в тамбовском Котовске ликвидировали
Пожар на пороховом заводе в тамбовском Котовске ликвидировали - РИА Новости, 11.11.2023
Пожар на пороховом заводе в тамбовском Котовске ликвидировали
Спасатели потушили пожар в одноэтажном кирпичном здании "Тамбовского порохового завода" в Котовске Тамбовской области, погибших и пострадавших нет, сообщается... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T10:27
2023-11-11T10:27
2023-11-11T10:41
происшествия
котовск
тамбовская область
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в одноэтажном кирпичном здании "Тамбовского порохового завода" в Котовске Тамбовской области, погибших и пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ. Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что в субботу ночью вспыхнул пожар в одном из зданий в Котовске Тамбовской области, погибших и пострадавших нет. В Telegram-канале ведомства уточняли, что возгорание произошло в одноэтажном кирпичном здании "Тамбовского порохового завода". "Пожар ликвидирован в 04.40. В результате пожара здание выгорело внутри. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Причины и обстоятельства пожара уточняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, котовск, тамбовская область
Происшествия, Котовск, Тамбовская область
Пожар на пороховом заводе в тамбовском Котовске ликвидировали
Спасатели потушили пожар в одноэтажном здании завода в тамбовском Котовске
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Спасатели потушили
пожар в одноэтажном кирпичном здании "Тамбовского порохового завода" в Котовске Тамбовской области, погибших и пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что в субботу ночью вспыхнул пожар в одном из зданий в Котовске Тамбовской области, погибших и пострадавших нет.
В Telegram-канале ведомства уточняли, что возгорание произошло в одноэтажном кирпичном здании "Тамбовского порохового завода".
"Пожар ликвидирован в 04.40. В результате пожара здание выгорело внутри. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства пожара уточняются.
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