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В Харьковской области заявили о повреждении предприятия - РИА Новости, 11.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:57 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/povrezhdenie-1908826413.html
В Харьковской области заявили о повреждении предприятия
В Харьковской области заявили о повреждении предприятия - РИА Новости, 11.11.2023
В Харьковской области заявили о повреждении предприятия
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в телеграм-канале, что в результате взрывов в регионе повреждены здание предприятия и... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T10:57
2023-11-11T10:57
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в телеграм-канале, что в результате взрывов в регионе повреждены здание предприятия и недействующий производственный объект. "В Волчанске Чугуевского района повреждено двухэтажное административное здание гражданского предприятия. В результате удара по поселку городского типа Солоницевка Харьковского района поврежден недействующий производственный объект", - написал Синегубов.В свою очередь, по данным харьковского гарнизона государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), за ночь спасатели ликвидировали три пожара, возникшие после ударов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
В Харьковской области заявили о повреждении предприятия

В Харьковской области заявили о повреждении предприятия и объекта производства

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в телеграм-канале, что в результате взрывов в регионе повреждены здание предприятия и недействующий производственный объект.
Волчанске Чугуевского района повреждено двухэтажное административное здание гражданского предприятия. В результате удара по поселку городского типа Солоницевка Харьковского района поврежден недействующий производственный объект", - написал Синегубов.
В свою очередь, по данным харьковского гарнизона государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), за ночь спасатели ликвидировали три пожара, возникшие после ударов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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