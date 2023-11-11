https://ria.ru/20231111/povrezhdenie-1908826413.html

В Харьковской области заявили о повреждении предприятия

В Харьковской области заявили о повреждении предприятия - РИА Новости, 11.11.2023

В Харьковской области заявили о повреждении предприятия

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в телеграм-канале, что в результате взрывов в регионе повреждены здание предприятия и... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T10:57

2023-11-11T10:57

2023-11-11T10:57

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в телеграм-канале, что в результате взрывов в регионе повреждены здание предприятия и недействующий производственный объект. "В Волчанске Чугуевского района повреждено двухэтажное административное здание гражданского предприятия. В результате удара по поселку городского типа Солоницевка Харьковского района поврежден недействующий производственный объект", - написал Синегубов.В свою очередь, по данным харьковского гарнизона государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), за ночь спасатели ликвидировали три пожара, возникшие после ударов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231111/kiev-1908816340.html

харьковская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, харьковская область, украина