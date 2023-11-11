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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.11.2023
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14:09 11.11.2023 (обновлено: 14:10 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/poteri-1908848274.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.11.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 60 украинских солдат на Херсонском направлении, сообщило в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:09
2023-11-11T14:10
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
херсонская область
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 60 украинских солдат на Херсонском направлении, сообщило в субботу в Минобороны РФ.&quot;На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения в районах населенных пунктов Антоновка и Шляховое Херсонской области уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ, танк, три автомобиля, а также гаубица &quot;Мста-Б&quot;, - говорится в сводке российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , В мире
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: на Херсонском направлении ВС России уничтожили до 60 бойцов ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВДВ РФ на Херсонском направлении
Военнослужащий ВДВ РФ на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВДВ РФ на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 60 украинских солдат на Херсонском направлении, сообщило в субботу в Минобороны РФ.
«

"На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения в районах населенных пунктов Антоновка и Шляховое Херсонской области уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ, танк, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.

Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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Вчера, 14:07
 
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