https://ria.ru/20231111/poteri-1908848274.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.11.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 60 украинских солдат на Херсонском направлении, сообщило в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T14:09

2023-11-11T14:09

2023-11-11T14:10

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 60 украинских солдат на Херсонском направлении, сообщило в субботу в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения в районах населенных пунктов Антоновка и Шляховое Херсонской области уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ, танк, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20231111/poteri-1908847799.html

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россия, вооруженные силы украины, херсонская область , в мире