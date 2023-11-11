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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.11.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 60 украинских солдат на Херсонском направлении, сообщило в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:09
2023-11-11T14:09
2023-11-11T14:10
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 60 украинских солдат на Херсонском направлении, сообщило в субботу в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения в районах населенных пунктов Антоновка и Шляховое Херсонской области уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ, танк, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , В мире
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении ВС России уничтожили до 60 бойцов ВСУ