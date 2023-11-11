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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 11.11.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении за сутки отбила три атаки противника, ВСУ потеряли до 305 военнослужащих и 13 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:07
2023-11-11T14:07
2023-11-11T14:21
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении за сутки отбила три атаки противника, ВСУ потеряли до 305 военнослужащих и 13 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Васюковка, Раздоловка и Клещеевка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 305-ти военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства и гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
МО: на Донецком направлении ВСУ потеряли до 305 бойцов убитыми и ранеными