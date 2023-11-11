https://ria.ru/20231111/poteri-1908847799.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 11.11.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении за сутки отбила три атаки противника, ВСУ потеряли до 305 военнослужащих и 13 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T14:07

2023-11-11T14:07

2023-11-11T14:21

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

клещеевка

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении за сутки отбила три атаки противника, ВСУ потеряли до 305 военнослужащих и 13 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Васюковка, Раздоловка и Клещеевка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 305-ти военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства и гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908848417.html

россия

клещеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вооруженные силы украины, клещеевка, донецкая народная республика