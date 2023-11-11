Рейтинг@Mail.ru
В Сочи собрали гумпомощь для бойцов СВО в больницах Крыма - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
19:18 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/pomosch-1908890153.html
В Сочи собрали гумпомощь для бойцов СВО в больницах Крыма
В Сочи собрали гумпомощь для бойцов СВО в больницах Крыма - РИА Новости, 11.11.2023
В Сочи собрали гумпомощь для бойцов СВО в больницах Крыма
Одежду и оснащение для больничных коек передали для участников специальной военной операции из Сочи в Севастополь, рассказали в пресс-службе администрации... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T19:18
2023-11-11T19:18
надежные люди
общество
сочи
севастополь
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bab54e837aec5d82977aa4ee99407a6.jpg
СОЧИ, 11 ноя – РИА Новости. Одежду и оснащение для больничных коек передали для участников специальной военной операции из Сочи в Севастополь, рассказали в пресс-службе администрации курорта. "Помощь передана для военнослужащих из зоны СВО, находящихся на лечении в госпиталях Крыма. Из города-госпиталя Сочи в город-герой Севастополь доставлено оснащение для больничных коек, одежда. Также переданы два новых микроавтобуса для госпиталя", - говорится в релизе. Накануне Сочи в составе жителей и депутатов городского собрания передал гуманитарный груз в новые регионы России. Тогда собрали обмундирование, оборудование для обогрева, электронные приборы слежения с воздуха. Всего с начала операции курорт отправил в зону СВО более 320 тонн гуманитарной помощи, а также автомобильную технику.
https://ria.ru/20231110/spetsoperatsiya-1908765392.html
сочи
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de3eff1fd5e033948e86f03fc24d5949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сочи, севастополь, россия
Надежные люди, Общество, Сочи, Севастополь, Россия

В Сочи собрали гумпомощь для бойцов СВО в больницах Крыма

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 11 ноя – РИА Новости. Одежду и оснащение для больничных коек передали для участников специальной военной операции из Сочи в Севастополь, рассказали в пресс-службе администрации курорта.
«
"Помощь передана для военнослужащих из зоны СВО, находящихся на лечении в госпиталях Крыма. Из города-госпиталя Сочи в город-герой Севастополь доставлено оснащение для больничных коек, одежда. Также переданы два новых микроавтобуса для госпиталя", - говорится в релизе.
Накануне Сочи в составе жителей и депутатов городского собрания передал гуманитарный груз в новые регионы России. Тогда собрали обмундирование, оборудование для обогрева, электронные приборы слежения с воздуха. Всего с начала операции курорт отправил в зону СВО более 320 тонн гуманитарной помощи, а также автомобильную технику.
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Кубань направила пять миллиардов рублей на поддержку участников спецоперации и их семей
10 ноября, 19:24
 
Надежные людиОбществоСочиСевастопольРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала