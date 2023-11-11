https://ria.ru/20231111/pomosch-1908890153.html
В Сочи собрали гумпомощь для бойцов СВО в больницах Крыма
В Сочи собрали гумпомощь для бойцов СВО в больницах Крыма - РИА Новости, 11.11.2023
В Сочи собрали гумпомощь для бойцов СВО в больницах Крыма
Одежду и оснащение для больничных коек передали для участников специальной военной операции из Сочи в Севастополь, рассказали в пресс-службе администрации... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T19:18
2023-11-11T19:18
2023-11-11T19:18
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СОЧИ, 11 ноя – РИА Новости. Одежду и оснащение для больничных коек передали для участников специальной военной операции из Сочи в Севастополь, рассказали в пресс-службе администрации курорта. "Помощь передана для военнослужащих из зоны СВО, находящихся на лечении в госпиталях Крыма. Из города-госпиталя Сочи в город-герой Севастополь доставлено оснащение для больничных коек, одежда. Также переданы два новых микроавтобуса для госпиталя", - говорится в релизе. Накануне Сочи в составе жителей и депутатов городского собрания передал гуманитарный груз в новые регионы России. Тогда собрали обмундирование, оборудование для обогрева, электронные приборы слежения с воздуха. Всего с начала операции курорт отправил в зону СВО более 320 тонн гуманитарной помощи, а также автомобильную технику.
https://ria.ru/20231110/spetsoperatsiya-1908765392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сочи, севастополь, россия
Надежные люди, Общество, Сочи, Севастополь, Россия