https://ria.ru/20231111/pomosch-1908890153.html

В Сочи собрали гумпомощь для бойцов СВО в больницах Крыма

В Сочи собрали гумпомощь для бойцов СВО в больницах Крыма - РИА Новости, 11.11.2023

В Сочи собрали гумпомощь для бойцов СВО в больницах Крыма

Одежду и оснащение для больничных коек передали для участников специальной военной операции из Сочи в Севастополь, рассказали в пресс-службе администрации... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T19:18

2023-11-11T19:18

2023-11-11T19:18

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СОЧИ, 11 ноя – РИА Новости. Одежду и оснащение для больничных коек передали для участников специальной военной операции из Сочи в Севастополь, рассказали в пресс-службе администрации курорта. "Помощь передана для военнослужащих из зоны СВО, находящихся на лечении в госпиталях Крыма. Из города-госпиталя Сочи в город-герой Севастополь доставлено оснащение для больничных коек, одежда. Также переданы два новых микроавтобуса для госпиталя", - говорится в релизе. Накануне Сочи в составе жителей и депутатов городского собрания передал гуманитарный груз в новые регионы России. Тогда собрали обмундирование, оборудование для обогрева, электронные приборы слежения с воздуха. Всего с начала операции курорт отправил в зону СВО более 320 тонн гуманитарной помощи, а также автомобильную технику.

https://ria.ru/20231110/spetsoperatsiya-1908765392.html

сочи

севастополь

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сочи, севастополь, россия