https://ria.ru/20231111/pogoda-1908819809.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 11.11.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачная погода, без осадков и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T09:59
2023-11-11T09:59
2023-11-11T09:59
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу погоду в столице будет формировать северо-западная периферия антициклона, который медленно уходит в юго-восточном направлении. "Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, без осадков. В Москве температура воздуха плюс 6-8 градусов, в Подмосковье плюс 4-9 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо падать, но пока останется в пределах нормы и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
В Москве в субботу ожидается облачная погода без осадков
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в субботу погоду в столице будет формировать северо-западная периферия антициклона, который медленно уходит в юго-восточном направлении.
"Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, без осадков. В Москве температура воздуха плюс 6-8 градусов, в Подмосковье
плюс 4-9 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо падать, но пока останется в пределах нормы и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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