https://ria.ru/20231111/pogoda-1908819809.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 11.11.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Облачная погода, без осадков и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T09:59

2023-11-11T09:59

2023-11-11T09:59

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу погоду в столице будет формировать северо-западная периферия антициклона, который медленно уходит в юго-восточном направлении. "Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, без осадков. В Москве температура воздуха плюс 6-8 градусов, в Подмосковье плюс 4-9 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо падать, но пока останется в пределах нормы и составит 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20231108/moskva-1908085906.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода