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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 11.11.2023
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09:59 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/pogoda-1908819809.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 11.11.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачная погода, без осадков и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T09:59
2023-11-11T09:59
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу погоду в столице будет формировать северо-западная периферия антициклона, который медленно уходит в юго-восточном направлении. "Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, без осадков. В Москве температура воздуха плюс 6-8 градусов, в Подмосковье плюс 4-9 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо падать, но пока останется в пределах нормы и составит 746 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20231108/moskva-1908085906.html
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

В Москве в субботу ожидается облачная погода без осадков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлавное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в субботу погоду в столице будет формировать северо-западная периферия антициклона, который медленно уходит в юго-восточном направлении.
"Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, без осадков. В Москве температура воздуха плюс 6-8 градусов, в Подмосковье плюс 4-9 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо падать, но пока останется в пределах нормы и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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