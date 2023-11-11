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В Херсонской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:50 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/opasnost-1908893270.html
В Херсонской области отменили ракетную опасность
В Херсонской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.11.2023
В Херсонской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Геническом районе Херсонской области отменена, сообщил информационный канал о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T19:50
2023-11-11T19:50
специальная военная операция на украине
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность в Геническом районе Херсонской области отменена, сообщил информационный канал о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Крымом. "Отбой ракетной опасности в Геническом районе Херсонской области", - говорится в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 17.56 мск.
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херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область
В Херсонской области отменили ракетную опасность

В Геническом районе Херсонской области отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРакеты в небе
Ракеты в небе - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность в Геническом районе Херсонской области отменена, сообщил информационный канал о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Крымом.
«
"Отбой ракетной опасности в Геническом районе Херсонской области", - говорится в Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена в 17.56 мск.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская область
 
 
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