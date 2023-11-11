https://ria.ru/20231111/opasnost-1908893270.html
В Херсонской области отменили ракетную опасность
В Херсонской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.11.2023
В Херсонской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Геническом районе Херсонской области отменена, сообщил информационный канал о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T19:50
2023-11-11T19:50
2023-11-11T19:50
специальная военная операция на украине
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583694582_0:0:2379:1339_1920x0_80_0_0_175c64d758d75595a6e629b1db51a2b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность в Геническом районе Херсонской области отменена, сообщил информационный канал о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Крымом. "Отбой ракетной опасности в Геническом районе Херсонской области", - говорится в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 17.56 мск.
https://ria.ru/20231111/obstrel-1908887596.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583694582_199:0:2094:1421_1920x0_80_0_0_1c6b076e5f31d939d731e7a281a7b8c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область
В Херсонской области отменили ракетную опасность
В Геническом районе Херсонской области отменили ракетную опасность