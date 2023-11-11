https://ria.ru/20231111/opasnost-1908893270.html

В Херсонской области отменили ракетную опасность

В Херсонской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.11.2023

В Херсонской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Геническом районе Херсонской области отменена, сообщил информационный канал о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T19:50

2023-11-11T19:50

2023-11-11T19:50

специальная военная операция на украине

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность в Геническом районе Херсонской области отменена, сообщил информационный канал о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Крымом. "Отбой ракетной опасности в Геническом районе Херсонской области", - говорится в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 17.56 мск.

https://ria.ru/20231111/obstrel-1908887596.html

херсонская область

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херсонская область