https://ria.ru/20231111/opasnost-1908879994.html
В Геническом районе Херсонской области объявили ракетную опасность
В Геническом районе Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.11.2023
В Геническом районе Херсонской области объявили ракетную опасность
Предупреждение о ракетной опасности объявлено в Геническом районе Херсонской области, сообщает инфоканал о ситуации на подходах к пунктам пропуска между... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T18:13
2023-11-11T18:13
2023-11-11T18:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности объявлено в Геническом районе Херсонской области, сообщает инфоканал о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Крымом. "В Геническом районе Херсонской области объявлена ракетная опасность", - говорится в сообщении инфоканала в Telegram.
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херсонская область , telegram
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Telegram
В Геническом районе Херсонской области объявили ракетную опасность
В Геническом районе Херсонской области объявлена ракетная опасность