https://ria.ru/20231111/opasnost-1908879994.html

В Геническом районе Херсонской области объявили ракетную опасность

В Геническом районе Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.11.2023

В Геническом районе Херсонской области объявили ракетную опасность

Предупреждение о ракетной опасности объявлено в Геническом районе Херсонской области, сообщает инфоканал о ситуации на подходах к пунктам пропуска между... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T18:13

2023-11-11T18:13

2023-11-11T18:13

специальная военная операция на украине

херсонская область

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890141054_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8766fbbe1c808a2ae65b9dda46789c31.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности объявлено в Геническом районе Херсонской области, сообщает инфоканал о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Крымом. "В Геническом районе Херсонской области объявлена ракетная опасность", - говорится в сообщении инфоканала в Telegram.

https://ria.ru/20231111/rakety-1908875436.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , telegram