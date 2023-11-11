Рейтинг@Mail.ru
В Геническом районе Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/opasnost-1908879994.html
В Геническом районе Херсонской области объявили ракетную опасность
В Геническом районе Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.11.2023
В Геническом районе Херсонской области объявили ракетную опасность
Предупреждение о ракетной опасности объявлено в Геническом районе Херсонской области, сообщает инфоканал о ситуации на подходах к пунктам пропуска между... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T18:13
2023-11-11T18:13
специальная военная операция на украине
херсонская область
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890141054_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8766fbbe1c808a2ae65b9dda46789c31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности объявлено в Геническом районе Херсонской области, сообщает инфоканал о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Крымом. "В Геническом районе Херсонской области объявлена ракетная опасность", - говорится в сообщении инфоканала в Telegram.
https://ria.ru/20231111/rakety-1908875436.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890141054_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_a0caa5c39269fbdf808bfa7bb707d8c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , telegram
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Telegram
В Геническом районе Херсонской области объявили ракетную опасность

В Геническом районе Херсонской области объявлена ракетная опасность

© AP Photo / Andrew KravchenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности объявлено в Геническом районе Херсонской области, сообщает инфоканал о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Крымом.
«
"В Геническом районе Херсонской области объявлена ракетная опасность", - говорится в сообщении инфоканала в Telegram.
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
ПВО сбили две ракеты Storm Shadow, запущенные ВСУ по Бердянску
Вчера, 17:33
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала