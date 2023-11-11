Минпросвещения учтет опыт Чечни при создании программ по новому курсу ОБЖ
Минпросвещения: опыт Чечни будет полезен в создании программ по новому курсу ОБЖ
© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской ФедерацииЗдание Министерства просвещения Российской Федерации
© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Опыт Чеченской Республики будет важен и полезен в рамках создания новых программ по курсу "Основы безопасности и защита Родины", сообщается на сайте Минпросвещения России.
Отмечается, что в Чечне состоялась встреча министра просвещения РФ и главы республики Рамзана Кадырова.
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"Сергей Кравцов уделил внимание проводимой в регионе работе в направлении патриотического воспитания подрастающего поколения. Он напомнил, что со следующего учебного года в школах страны начнется обучение по предмету "Основы безопасности и защиты Родины" и отметил, что опыт Чеченской Республики будет важен и полезен в рамках создания новых программ по этой учебной дисциплин", - говорится в сообщении.
Участники встречи обсудили также масштабную программу строительства новых школ, Рамзан Кадыров выразил благодарность Минпросвещения России и главе ведомства за постоянное внимание к Чеченской Республике и поддержку в решении вопросов в системе образования, в том числе при ликвидации третьей смены в школах региона, добавили в министерстве.
Ранее глава Минпросвещения в интервью РИА Новости заявлял, что министерство планирует переименовать уроки основ безопасности жизнедеятельности в основы безопасности и защиты Родины, а содержание уроков необходимо развивать.
Позднее заместитель директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования министерства Анна Тимофеева сообщила, что такой курс появится в школах с 1 сентября 2024 года. Она также говорила о формировании рабочей группы, которая займется федеральной программой, в ее состав войдут представители Минобороны и МЧС.