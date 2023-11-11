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Минпросвещения учтет опыт Чечни при создании программ по новому курсу ОБЖ - РИА Новости, 11.11.2023
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18:20 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/obzh-1908880895.html
Минпросвещения учтет опыт Чечни при создании программ по новому курсу ОБЖ
Минпросвещения учтет опыт Чечни при создании программ по новому курсу ОБЖ - РИА Новости, 11.11.2023
Минпросвещения учтет опыт Чечни при создании программ по новому курсу ОБЖ
Опыт Чеченской Республики будет важен и полезен в рамках создания новых программ по курсу "Основы безопасности и защита Родины", сообщается на сайте... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T18:20
2023-11-11T18:20
общество
россия
рамзан кадыров
сергей кравцов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Опыт Чеченской Республики будет важен и полезен в рамках создания новых программ по курсу "Основы безопасности и защита Родины", сообщается на сайте Минпросвещения России. Отмечается, что в Чечне состоялась встреча министра просвещения РФ и главы республики Рамзана Кадырова. "Сергей Кравцов уделил внимание проводимой в регионе работе в направлении патриотического воспитания подрастающего поколения. Он напомнил, что со следующего учебного года в школах страны начнется обучение по предмету "Основы безопасности и защиты Родины" и отметил, что опыт Чеченской Республики будет важен и полезен в рамках создания новых программ по этой учебной дисциплин", - говорится в сообщении. Участники встречи обсудили также масштабную программу строительства новых школ, Рамзан Кадыров выразил благодарность Минпросвещения России и главе ведомства за постоянное внимание к Чеченской Республике и поддержку в решении вопросов в системе образования, в том числе при ликвидации третьей смены в школах региона, добавили в министерстве. Ранее глава Минпросвещения в интервью РИА Новости заявлял, что министерство планирует переименовать уроки основ безопасности жизнедеятельности в основы безопасности и защиты Родины, а содержание уроков необходимо развивать. Позднее заместитель директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования министерства Анна Тимофеева сообщила, что такой курс появится в школах с 1 сентября 2024 года. Она также говорила о формировании рабочей группы, которая займется федеральной программой, в ее состав войдут представители Минобороны и МЧС.
https://ria.ru/20231111/uchebnik-1908879818.html
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общество, россия, рамзан кадыров, сергей кравцов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Рамзан Кадыров, Сергей Кравцов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Минпросвещения учтет опыт Чечни при создании программ по новому курсу ОБЖ

Минпросвещения: опыт Чечни будет полезен в создании программ по новому курсу ОБЖ

© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской ФедерацииЗдание Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Опыт Чеченской Республики будет важен и полезен в рамках создания новых программ по курсу "Основы безопасности и защита Родины", сообщается на сайте Минпросвещения России.
Отмечается, что в Чечне состоялась встреча министра просвещения РФ и главы республики Рамзана Кадырова.
«
"Сергей Кравцов уделил внимание проводимой в регионе работе в направлении патриотического воспитания подрастающего поколения. Он напомнил, что со следующего учебного года в школах страны начнется обучение по предмету "Основы безопасности и защиты Родины" и отметил, что опыт Чеченской Республики будет важен и полезен в рамках создания новых программ по этой учебной дисциплин", - говорится в сообщении.
Участники встречи обсудили также масштабную программу строительства новых школ, Рамзан Кадыров выразил благодарность Минпросвещения России и главе ведомства за постоянное внимание к Чеченской Республике и поддержку в решении вопросов в системе образования, в том числе при ликвидации третьей смены в школах региона, добавили в министерстве.
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Позднее заместитель директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования министерства Анна Тимофеева сообщила, что такой курс появится в школах с 1 сентября 2024 года. Она также говорила о формировании рабочей группы, которая займется федеральной программой, в ее состав войдут представители Минобороны и МЧС.
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