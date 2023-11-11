https://ria.ru/20231111/obstrel-1908887596.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 11.11.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска продолжают обстрел Донецка и Горловки и выпустили по ним еще 19 снарядов, среди которых семь кассетных, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T19:03

2023-11-11T19:03

2023-11-11T19:04

специальная военная операция на украине

в мире

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горловка

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрел Донецка и Горловки и выпустили по ним еще 19 снарядов, среди которых семь кассетных, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.40 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Затем по городу было выпущено еще шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка подверглась обстрелам с 16.00 по 18.20, по ней выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра и семь кассетных снарядов калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20231111/ukraina-1908885540.html

донецк

горловка

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, горловка, украина, нато, сцкк