Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 19 снарядов по Донецку и Горловке
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрел Донецка и Горловки и выпустили по ним еще 19 снарядов, среди которых семь кассетных, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.40 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Затем по городу было выпущено еще шесть снарядов калибра 155 миллиметров.
Горловка подверглась обстрелам с 16.00 по 18.20, по ней выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра и семь кассетных снарядов калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.