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В Катаре потребовали от ООН расследовать нападения Израиля на больницы Газы - РИА Новости, 11.11.2023
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15:34 11.11.2023 (обновлено: 15:50 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/napadeniya-1908859329.html
В Катаре потребовали от ООН расследовать нападения Израиля на больницы Газы
В Катаре потребовали от ООН расследовать нападения Израиля на больницы Газы - РИА Новости, 11.11.2023
В Катаре потребовали от ООН расследовать нападения Израиля на больницы Газы
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани потребовал от ООН направить международную команду следователей для расследования израильских обстрелов больниц в секторе... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T15:34
2023-11-11T15:50
в мире
катар
израиль
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
тамим бен хамад аль тани
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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани потребовал от ООН направить международную команду следователей для расследования израильских обстрелов больниц в секторе Газа."Только представьте, в 21-м веке ведутся атаки на больницы. Мы требуем от ООН направить международную команду для расследования израильских обстрелов больниц в секторе Газа ", - сказал эмир, выступая в субботу на открытии внеочередного арабо-мусульманского саммита в Эр-Рияде по ситуации в секторе Газа.По его словам, международная система идет на слом, позволяя бомбить больницы и жилые кварталы лагерей беженцев в Палестине."Мы спрашиваем, до каких пор Израиль продолжит быть выше законов и международного права ", - добавил Аль Тани.
https://ria.ru/20231111/gaza-1908857956.html
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в мире, катар, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, тамим бен хамад аль тани
В мире, Катар, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Тамим бен Хамад Аль Тани
В Катаре потребовали от ООН расследовать нападения Израиля на больницы Газы

Эмир Катара потребовал от ООН расследовать нападения Израиля на больницы Газы

© AP Photo / Abed KhaledЖертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
Читать ria.ru в
ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани потребовал от ООН направить международную команду следователей для расследования израильских обстрелов больниц в секторе Газа.
«
"Только представьте, в 21-м веке ведутся атаки на больницы. Мы требуем от ООН направить международную команду для расследования израильских обстрелов больниц в секторе Газа ", - сказал эмир, выступая в субботу на открытии внеочередного арабо-мусульманского саммита в Эр-Рияде по ситуации в секторе Газа.
По его словам, международная система идет на слом, позволяя бомбить больницы и жилые кварталы лагерей беженцев в Палестине.
«
"Мы спрашиваем, до каких пор Израиль продолжит быть выше законов и международного права ", - добавил Аль Тани.
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Вчера, 15:24
 
В миреКатарИзраильООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаТамим бен Хамад Аль Тани
 
 
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