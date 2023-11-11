https://ria.ru/20231111/napadeniya-1908859329.html

В Катаре потребовали от ООН расследовать нападения Израиля на больницы Газы

В Катаре потребовали от ООН расследовать нападения Израиля на больницы Газы - РИА Новости, 11.11.2023

В Катаре потребовали от ООН расследовать нападения Израиля на больницы Газы

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани потребовал от ООН направить международную команду следователей для расследования израильских обстрелов больниц в секторе... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T15:34

2023-11-11T15:34

2023-11-11T15:50

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

тамим бен хамад аль тани

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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани потребовал от ООН направить международную команду следователей для расследования израильских обстрелов больниц в секторе Газа."Только представьте, в 21-м веке ведутся атаки на больницы. Мы требуем от ООН направить международную команду для расследования израильских обстрелов больниц в секторе Газа ", - сказал эмир, выступая в субботу на открытии внеочередного арабо-мусульманского саммита в Эр-Рияде по ситуации в секторе Газа.По его словам, международная система идет на слом, позволяя бомбить больницы и жилые кварталы лагерей беженцев в Палестине."Мы спрашиваем, до каких пор Израиль продолжит быть выше законов и международного права ", - добавил Аль Тани.

https://ria.ru/20231111/gaza-1908857956.html

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в мире, катар, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, тамим бен хамад аль тани