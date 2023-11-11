https://ria.ru/20231111/nadrugatelstvo-1908865326.html

Житель Наро-Фоминска надругался над девочкой в лифте

Житель Наро-Фоминска надругался над девочкой в лифте - РИА Новости, 11.11.2023

Житель Наро-Фоминска надругался над девочкой в лифте

Жителю Наро-Фоминска, три недели назад вышедшему из тюрьмы, предъявлено обвинение за надругательство над 8-летней девочкой в лифте, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T16:23

2023-11-11T16:23

2023-11-11T16:23

происшествия

наро-фоминск

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Жителю Наро-Фоминска, три недели назад вышедшему из тюрьмы, предъявлено обвинение за надругательство над 8-летней девочкой в лифте, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Подмосковью. "Следователем следственного отдела по городу Наро-Фоминск ГСУСК России по Московской области предъявлено обвинение 42-летнему местному жителю. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 9 ноября в обеденное время 8-летняя девочка спускалась с пятого этажа на лифте. На втором этаже в кабину лифта зашел обвиняемый, проживающий в этом доме. Подчеркивается, что он "совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней". В какой-то момент обвиняемый ослабил силу, девочке удалось выбежать из кабины лифта и сообщить о случившемся маме. После мужчина был задержан, отмечают в ведомстве. "Установлено, что обвиняемый три недели назад освободился из мест лишения свободы", - добавляется в сообщении. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, осуществлены допросы потерпевшей и обвиняемого.

https://ria.ru/20230928/pedofiliya-1899109333.html

наро-фоминск

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, наро-фоминск, россия, московская область (подмосковье)