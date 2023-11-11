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Житель Наро-Фоминска надругался над девочкой в лифте - РИА Новости, 11.11.2023
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16:23 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/nadrugatelstvo-1908865326.html
Житель Наро-Фоминска надругался над девочкой в лифте
Житель Наро-Фоминска надругался над девочкой в лифте - РИА Новости, 11.11.2023
Житель Наро-Фоминска надругался над девочкой в лифте
Жителю Наро-Фоминска, три недели назад вышедшему из тюрьмы, предъявлено обвинение за надругательство над 8-летней девочкой в лифте, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T16:23
2023-11-11T16:23
происшествия
наро-фоминск
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Жителю Наро-Фоминска, три недели назад вышедшему из тюрьмы, предъявлено обвинение за надругательство над 8-летней девочкой в лифте, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Подмосковью. "Следователем следственного отдела по городу Наро-Фоминск ГСУСК России по Московской области предъявлено обвинение 42-летнему местному жителю. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 9 ноября в обеденное время 8-летняя девочка спускалась с пятого этажа на лифте. На втором этаже в кабину лифта зашел обвиняемый, проживающий в этом доме. Подчеркивается, что он "совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней". В какой-то момент обвиняемый ослабил силу, девочке удалось выбежать из кабины лифта и сообщить о случившемся маме. После мужчина был задержан, отмечают в ведомстве. "Установлено, что обвиняемый три недели назад освободился из мест лишения свободы", - добавляется в сообщении. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, осуществлены допросы потерпевшей и обвиняемого.
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наро-фоминск
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, наро-фоминск, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Наро-Фоминск, Россия, Московская область (Подмосковье)
Житель Наро-Фоминска надругался над девочкой в лифте

Житель Наро-Фоминска, вышедший из тюрьмы, надругался над девочкой в лифте

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Жителю Наро-Фоминска, три недели назад вышедшему из тюрьмы, предъявлено обвинение за надругательство над 8-летней девочкой в лифте, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Подмосковью.
"Следователем следственного отдела по городу Наро-Фоминск ГСУСК России по Московской области предъявлено обвинение 42-летнему местному жителю. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 9 ноября в обеденное время 8-летняя девочка спускалась с пятого этажа на лифте. На втором этаже в кабину лифта зашел обвиняемый, проживающий в этом доме. Подчеркивается, что он "совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней". В какой-то момент обвиняемый ослабил силу, девочке удалось выбежать из кабины лифта и сообщить о случившемся маме. После мужчина был задержан, отмечают в ведомстве.
"Установлено, что обвиняемый три недели назад освободился из мест лишения свободы", - добавляется в сообщении.
Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, осуществлены допросы потерпевшей и обвиняемого.
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