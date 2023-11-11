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Белгородцев предупредили о мошенниках, действующих от имени оперштаба - РИА Новости, 11.11.2023
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18:34 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/moshenniki-1908883859.html
Белгородцев предупредили о мошенниках, действующих от имени оперштаба
Белгородцев предупредили о мошенниках, действующих от имени оперштаба - РИА Новости, 11.11.2023
Белгородцев предупредили о мошенниках, действующих от имени оперштаба
Оперштаб Белгородской области в своем Telegram-канале предупреждает жителей о действиях мошенников, которые используют личные аккаунты, чтобы собрать информацию РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T18:34
2023-11-11T18:34
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 11 ноя – РИА Новости. Оперштаб Белгородской области в своем Telegram-канале предупреждает жителей о действиях мошенников, которые используют личные аккаунты, чтобы собрать информацию об участниках спецоперации. "В последние дни активизировались мошенники, которые связываются с жителями Белгородской области от имени регионального управления безопасности, оперативного штаба, сотрудников названных структур и запрашивают у них персональные данные участников специальной военной операции, сопутствующую информацию, а также контактные данные родственников", - говорится в сообщении опершатаба. Ведомство просит не доверять личным аккаунтам, которые запрашивают такую информацию. Официально, подобные запросы могут быть отправлены только с верифицированных аккаунтов Оперативного штаба Белгородской области (Управления регбезопасности), отмеченных синей галочкой. Как подчеркивает Оперативный штаб, в случае, если жители региона сомневаются в подлинности аккаунта или информации, которую они получают, рекомендуется обращаться к органам власти через официальное верифицированное сообщество Оперативного штаба. Контактные данные и телефоны указаны на странице Управления регбезопасности на официальном сайте правительства Белгородской области.
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белгородская область, происшествия
Белгородская область, Происшествия
Белгородцев предупредили о мошенниках, действующих от имени оперштаба

Белгородцев предупредили о мошенниках, собирающих информацию об участниках СВО

© Depositphotos.com / terovesalainenЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Depositphotos.com / terovesalainen
Звонок с неизвестного номера. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 ноя – РИА Новости. Оперштаб Белгородской области в своем Telegram-канале предупреждает жителей о действиях мошенников, которые используют личные аккаунты, чтобы собрать информацию об участниках спецоперации.
«
"В последние дни активизировались мошенники, которые связываются с жителями Белгородской области от имени регионального управления безопасности, оперативного штаба, сотрудников названных структур и запрашивают у них персональные данные участников специальной военной операции, сопутствующую информацию, а также контактные данные родственников", - говорится в сообщении опершатаба.
Ведомство просит не доверять личным аккаунтам, которые запрашивают такую информацию. Официально, подобные запросы могут быть отправлены только с верифицированных аккаунтов Оперативного штаба Белгородской области (Управления регбезопасности), отмеченных синей галочкой.
Как подчеркивает Оперативный штаб, в случае, если жители региона сомневаются в подлинности аккаунта или информации, которую они получают, рекомендуется обращаться к органам власти через официальное верифицированное сообщество Оперативного штаба. Контактные данные и телефоны указаны на странице Управления регбезопасности на официальном сайте правительства Белгородской области.
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