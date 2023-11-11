Белгородцев предупредили о мошенниках, действующих от имени оперштаба
Белгородцев предупредили о мошенниках, собирающих информацию об участниках СВО
© Depositphotos.com / terovesalainenЗвонок с неизвестного номера
© Depositphotos.com / terovesalainen
Звонок с неизвестного номера. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 ноя – РИА Новости. Оперштаб Белгородской области в своем Telegram-канале предупреждает жителей о действиях мошенников, которые используют личные аккаунты, чтобы собрать информацию об участниках спецоперации.
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"В последние дни активизировались мошенники, которые связываются с жителями Белгородской области от имени регионального управления безопасности, оперативного штаба, сотрудников названных структур и запрашивают у них персональные данные участников специальной военной операции, сопутствующую информацию, а также контактные данные родственников", - говорится в сообщении опершатаба.
Ведомство просит не доверять личным аккаунтам, которые запрашивают такую информацию. Официально, подобные запросы могут быть отправлены только с верифицированных аккаунтов Оперативного штаба Белгородской области (Управления регбезопасности), отмеченных синей галочкой.
Как подчеркивает Оперативный штаб, в случае, если жители региона сомневаются в подлинности аккаунта или информации, которую они получают, рекомендуется обращаться к органам власти через официальное верифицированное сообщество Оперативного штаба. Контактные данные и телефоны указаны на странице Управления регбезопасности на официальном сайте правительства Белгородской области.