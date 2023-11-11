https://ria.ru/20231111/moldaviya-1908830574.html
Замглавы запрещенной в Молдавии партии "Шор" могут лишить мандата депутата
Замглавы запрещенной в Молдавии партии "Шор" могут лишить мандата депутата - РИА Новости, 11.11.2023
Замглавы запрещенной в Молдавии партии "Шор" могут лишить мандата депутата
Вице-председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер может лишиться мандата депутата, поскольку ее расходы превышают законные доходы, сообщила... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T11:17
2023-11-11T11:17
2023-11-11T11:17
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кишинев
марина таубер
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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Вице-председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер может лишиться мандата депутата, поскольку ее расходы превышают законные доходы, сообщила пресс-служба национального органа по неподкупности (НОН) на официальном сайте ведомства. Национальный орган по неподкупности завершил процедуру контроля имущества депутата, проверка касалась периода до 2020 года. "Установлено наличие существенной разницы в общем размере 324814,17 лея (18 150 долларов - ред.) между приобретенным имуществом, полученными доходами и понесенными расходами… Данное дело передается в компетентный суд для рассмотрения с целью конфискации необоснованного имущества. В течение пяти дней с момента вынесения окончательного вердикта компетентный орган уведомляет о прекращении полномочий Марины Таубер в качестве депутата парламента Молдавии", - говорится в сообщении. В ведомстве также отметили, что Таубер может лишиться права занимать публичную должность в течение трех лет с момента вынесения окончательного решения суда. Депутат получила соответствующее уведомление, она может оспорить решение комиссии в Апелляционной палате в течение 30 дней. Оппозиционного политика обвиняют в фальсификации отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии. Таубер была задержана правоохранительными органами Молдавии 1 мая в аэропорту Кишинева, прокуроры обвинили ее в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде). Сама Таубер отметила, что планировала выезд за рубеж на лечение, соответствующее уведомление было направлено надзорным органам заранее. Вплоть до 17 июля Таубер находилась под домашним арестом, затем ее перевели под судебный контроль, оставив в силе ряд ограничений, например, запрет покидать молдавскую столицу. Защита депутата добилась отмены этого ограничения в начале августа. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий - "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Парламент Молдавии лишил членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет.
https://ria.ru/20231004/moldaviya-1900489958.html
https://ria.ru/20230921/moldavia-1897880677.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия, кишинев, марина таубер
В мире, Молдавия, Кишинев, Марина Таубер
Замглавы запрещенной в Молдавии партии "Шор" могут лишить мандата депутата
Замглавы молдавской партии "Шор" Таубер могут лишить мандата депутата парламента
КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости.
Вице-председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер может лишиться мандата депутата, поскольку ее расходы превышают законные доходы, сообщила пресс-служба национального органа по неподкупности (НОН) на официальном сайте ведомства
.
Национальный орган по неподкупности завершил процедуру контроля имущества депутата, проверка касалась периода до 2020 года.
Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах
"Установлено наличие существенной разницы в общем размере 324814,17 лея (18 150 долларов - ред.) между приобретенным имуществом, полученными доходами и понесенными расходами… Данное дело передается в компетентный суд для рассмотрения с целью конфискации необоснованного имущества. В течение пяти дней с момента вынесения окончательного вердикта компетентный орган уведомляет о прекращении полномочий Марины Таубер в качестве депутата парламента Молдавии", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что Таубер может лишиться права занимать публичную должность в течение трех лет с момента вынесения окончательного решения суда. Депутат получила соответствующее уведомление, она может оспорить решение комиссии в Апелляционной палате в течение 30 дней.
Оппозиционного политика обвиняют в фальсификации отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии. Таубер была задержана правоохранительными органами Молдавии 1 мая в аэропорту Кишинева
, прокуроры обвинили ее в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде). Сама Таубер отметила, что планировала выезд за рубеж на лечение, соответствующее уведомление было направлено надзорным органам заранее. Вплоть до 17 июля Таубер находилась под домашним арестом, затем ее перевели под судебный контроль, оставив в силе ряд ограничений, например, запрет покидать молдавскую столицу. Защита депутата добилась отмены этого ограничения в начале августа.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий - "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Парламент Молдавии лишил членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет.
В Молдавии Шора обвинили в попытке незаконного финансирования партий