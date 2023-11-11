https://ria.ru/20231111/moldaviya-1908830574.html

Замглавы запрещенной в Молдавии партии "Шор" могут лишить мандата депутата

Замглавы запрещенной в Молдавии партии "Шор" могут лишить мандата депутата - РИА Новости, 11.11.2023

Замглавы запрещенной в Молдавии партии "Шор" могут лишить мандата депутата

Вице-председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер может лишиться мандата депутата, поскольку ее расходы превышают законные доходы, сообщила... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T11:17

2023-11-11T11:17

2023-11-11T11:17

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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Вице-председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер может лишиться мандата депутата, поскольку ее расходы превышают законные доходы, сообщила пресс-служба национального органа по неподкупности (НОН) на официальном сайте ведомства. Национальный орган по неподкупности завершил процедуру контроля имущества депутата, проверка касалась периода до 2020 года. "Установлено наличие существенной разницы в общем размере 324814,17 лея (18 150 долларов - ред.) между приобретенным имуществом, полученными доходами и понесенными расходами… Данное дело передается в компетентный суд для рассмотрения с целью конфискации необоснованного имущества. В течение пяти дней с момента вынесения окончательного вердикта компетентный орган уведомляет о прекращении полномочий Марины Таубер в качестве депутата парламента Молдавии", - говорится в сообщении. В ведомстве также отметили, что Таубер может лишиться права занимать публичную должность в течение трех лет с момента вынесения окончательного решения суда. Депутат получила соответствующее уведомление, она может оспорить решение комиссии в Апелляционной палате в течение 30 дней. Оппозиционного политика обвиняют в фальсификации отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии. Таубер была задержана правоохранительными органами Молдавии 1 мая в аэропорту Кишинева, прокуроры обвинили ее в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде). Сама Таубер отметила, что планировала выезд за рубеж на лечение, соответствующее уведомление было направлено надзорным органам заранее. Вплоть до 17 июля Таубер находилась под домашним арестом, затем ее перевели под судебный контроль, оставив в силе ряд ограничений, например, запрет покидать молдавскую столицу. Защита депутата добилась отмены этого ограничения в начале августа. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий - "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Парламент Молдавии лишил членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет.

https://ria.ru/20231004/moldaviya-1900489958.html

https://ria.ru/20230921/moldavia-1897880677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, марина таубер