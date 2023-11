СМИ назвали украинского полковника координатором атаки на "Севпотоки"

https://ria.ru/20231111/koordinator-1908903562.html

Украинский полковник Роман Червинский координировал диверсии на "Северных потоках", пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T00:15

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинский полковник Роман Червинский координировал диверсии на "Северных потоках", пишет газета The Washington Post."Высокопоставленный украинский военный офицер, имеющий глубокие связи со спецслужбами страны, сыграл центральную роль во взрыве газопровода "Северный поток" в 2022 году", — сообщило издание со ссылкой на чиновников на Украине и в Европе, а также на информированные источники.В статье утверждается, что полковник действовал не один и не занимался планированием операции. По данным СМИ, он подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которые, в свою очередь, подчинялись главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. При этом сам Червинский отрицает свою роль в подрыве "Северных потоков".Кроме того, в материале говорится, что украинский полковник в 2020 году курировал план по "заманиванию" бойцов "Группы Вагнера" в Белоруссию для того, чтобы пленить их и отправить в Киев. Также отмечается, что он проводил множество секретных операций против российских Вооруженных сил.В апреле этого года СМИ сообщили, что на Украине задержали бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Романа Червинского. Как утверждалось, он пытался организовать угон самолета ВКС России, что привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области.Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. По информации Nord Stream AG, ЧП беспрецедентно, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.В марте газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, ее планы необязательно были известны киевскому руководству. Президент России Владимир Путин назвал эту версию "полной чушью". По его словам, такой взрыв "могли осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями". Российский лидер добавил, что США теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на "Северных потоках", чтобы поставлять в Европу свой СПГ.

