https://ria.ru/20231111/kiev-1908846718.html

Центр Киева на два дня останется без отопления и горячей воды

Центр Киева на два дня останется без отопления и горячей воды - РИА Новости, 11.11.2023

Центр Киева на два дня останется без отопления и горячей воды

Печерский район Киева, где расположен правительственный квартал, и еще три района столицы на левом и правом берегу Днепра остались на два дня без отопления и... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T14:01

2023-11-11T14:01

2023-11-11T14:01

в мире

киев

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863655167_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_240c45c59ea9e48ba2938f353758d1e6.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Печерский район Киева, где расположен правительственный квартал, и еще три района столицы на левом и правом берегу Днепра остались на два дня без отопления и горячей воды, коммунальщики проводят внеплановые технические работы на одном из теплоисточников столицы, сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". "С 7.00 мск 11 ноября до 7.00 13 ноября КП "Киевтеплоэнерго" проведет технические ремонтные работы на теплоисточнике, обеспечивающем теплом часть Печерского, Днепровского (левобережная часть города - ред.), Голосеевского, Соломенского районов Киева (располагаются на правом берегу Днепра - ред.). На период проведения ремонтных работ поставка отопления и горячей воды будет приостановлена", - сообщает компания в соцсетях. Отмечается, что ремонт обусловлен необходимостью выполнить внеплановые меры по повышению надежности теплоснабжения во время отопительного сезона. На выходных на Украине ожидаются осадки, температура воздуха поднимется до 7 градусов тепла.

https://ria.ru/20231111/kiev-1908816340.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, украина