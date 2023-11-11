https://ria.ru/20231111/kiev-1908846718.html
Центр Киева на два дня останется без отопления и горячей воды
Центр Киева на два дня останется без отопления и горячей воды - РИА Новости, 11.11.2023
Центр Киева на два дня останется без отопления и горячей воды
Печерский район Киева, где расположен правительственный квартал, и еще три района столицы на левом и правом берегу Днепра остались на два дня без отопления и... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:01
2023-11-11T14:01
2023-11-11T14:01
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Печерский район Киева, где расположен правительственный квартал, и еще три района столицы на левом и правом берегу Днепра остались на два дня без отопления и горячей воды, коммунальщики проводят внеплановые технические работы на одном из теплоисточников столицы, сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". "С 7.00 мск 11 ноября до 7.00 13 ноября КП "Киевтеплоэнерго" проведет технические ремонтные работы на теплоисточнике, обеспечивающем теплом часть Печерского, Днепровского (левобережная часть города - ред.), Голосеевского, Соломенского районов Киева (располагаются на правом берегу Днепра - ред.). На период проведения ремонтных работ поставка отопления и горячей воды будет приостановлена", - сообщает компания в соцсетях. Отмечается, что ремонт обусловлен необходимостью выполнить внеплановые меры по повышению надежности теплоснабжения во время отопительного сезона. На выходных на Украине ожидаются осадки, температура воздуха поднимется до 7 градусов тепла.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
Центр Киева на два дня останется без отопления и горячей воды
Несколько районов Киева на два дня останутся без отопления и горячей воды
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Печерский район Киева, где расположен правительственный квартал, и еще три района столицы на левом и правом берегу Днепра остались на два дня без отопления и горячей воды, коммунальщики проводят внеплановые технические работы на одном из теплоисточников столицы, сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго
".
"С 7.00 мск 11 ноября до 7.00 13 ноября КП "Киевтеплоэнерго" проведет технические ремонтные работы на теплоисточнике, обеспечивающем теплом часть Печерского, Днепровского (левобережная часть города - ред.), Голосеевского, Соломенского районов Киева (располагаются на правом берегу Днепра - ред.). На период проведения ремонтных работ поставка отопления и горячей воды будет приостановлена", - сообщает компания в соцсетях.
Отмечается, что ремонт обусловлен необходимостью выполнить внеплановые меры по повышению надежности теплоснабжения во время отопительного сезона.
На выходных на Украине
ожидаются осадки, температура воздуха поднимется до 7 градусов тепла.
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