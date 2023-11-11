https://ria.ru/20231111/kiev-1908816340.html

Кличко заявил о взрывах в левобережной части Киева

Кличко заявил о взрывах в левобережной части Киева - РИА Новости, 11.11.2023

Кличко заявил о взрывах в левобережной части Киева

В левобережной части Киева прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T09:29

2023-11-11T09:29

2023-11-11T10:45

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В левобережной части Киева прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале. "Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы. По предварительной информации, сработали силы ПВО. <...> Тревога продолжается", — написал он.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревогу в Киеве объявили в 09:02 мскРанее украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве на фоне тревоги в Киевской области.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, виталий кличко, украина