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Кличко заявил о взрывах в левобережной части Киева
Кличко заявил о взрывах в левобережной части Киева - РИА Новости, 11.11.2023
Кличко заявил о взрывах в левобережной части Киева
В левобережной части Киева прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T09:29
2023-11-11T09:29
2023-11-11T10:45
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В левобережной части Киева прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале. "Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы. По предварительной информации, сработали силы ПВО. <...> Тревога продолжается", — написал он.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревогу в Киеве объявили в 09:02 мскРанее украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве на фоне тревоги в Киевской области.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко, Украина
Кличко заявил о взрывах в левобережной части Киева
В Киеве прогремели взрывы в левобережной части города