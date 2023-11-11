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Кличко заявил о взрывах в левобережной части Киева - РИА Новости, 11.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:29 11.11.2023 (обновлено: 10:45 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/kiev-1908816340.html
Кличко заявил о взрывах в левобережной части Киева
Кличко заявил о взрывах в левобережной части Киева - РИА Новости, 11.11.2023
Кличко заявил о взрывах в левобережной части Киева
В левобережной части Киева прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T09:29
2023-11-11T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
украина
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В левобережной части Киева прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале. "Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы. По предварительной информации, сработали силы ПВО. &lt;...&gt; Тревога продолжается", — написал он.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревогу в Киеве объявили в 09:02 мскРанее украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве на фоне тревоги в Киевской области.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, киев, виталий кличко, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко, Украина
Кличко заявил о взрывах в левобережной части Киева

В Киеве прогремели взрывы в левобережной части города

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В левобережной части Киева прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале.
«
"Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы. По предварительной информации, сработали силы ПВО. <...> Тревога продолжается", — написал он.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревогу в Киеве объявили в 09:02 мск
Ранее украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве на фоне тревоги в Киевской области.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВиталий КличкоУкраина
 
 
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