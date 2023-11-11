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"Хезболла" заявила, что нанесла удары по израильским войскам близ Ливана - РИА Новости, 11.11.2023
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17:12 11.11.2023 (обновлено: 17:17 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/khezbolla-1908872867.html
"Хезболла" заявила, что нанесла удары по израильским войскам близ Ливана
"Хезболла" заявила, что нанесла удары по израильским войскам близ Ливана - РИА Новости, 11.11.2023
"Хезболла" заявила, что нанесла удары по израильским войскам близ Ливана
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удары по скоплениям израильских войск на границе с Ливаном. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T17:12
2023-11-11T17:17
в мире
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удары по скоплениям израильских войск на границе с Ливаном.Ранее в субботу армия обороны Израиля сообщала о нанесении ударов в направлении Ливана в ответ на пуск снаряда, упавшего в открытой местности на севере Израиля."Бойцы исламского сопротивления нанесли удары по скоплениям оккупационных (израильских - ред.) сил в Вади-Шумире, Тель-Шааре и Бадиде (оккупированная ливанская деревня Тарбиха и ее окрестности)", - говорится в заявлении движения.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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в мире, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила, что нанесла удары по израильским войскам близ Ливана

"Хезболла" заявила об ударах по израильским войскам на границе с Ливаном

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удары по скоплениям израильских войск на границе с Ливаном.
Ранее в субботу армия обороны Израиля сообщала о нанесении ударов в направлении Ливана в ответ на пуск снаряда, упавшего в открытой местности на севере Израиля.
"Бойцы исламского сопротивления нанесли удары по скоплениям оккупационных (израильских - ред.) сил в Вади-Шумире, Тель-Шааре и Бадиде (оккупированная ливанская деревня Тарбиха и ее окрестности)", - говорится в заявлении движения.
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Израильские танки в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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В миреЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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