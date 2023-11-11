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Американцы пришли в ужас после слов кандидата в президенты об армии России
Американцы пришли в ужас после слов кандидата в президенты об армии России - РИА Новости, 11.11.2023
Американцы пришли в ужас после слов кандидата в президенты об армии России
Читатели американского издания Breitbart гневно отреагировали на слова кандидата в президенты США от Республиканской партии Тимоти Скотта о необходимости... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T04:33
2023-11-11T04:33
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart гневно отреагировали на слова кандидата в президенты США от Республиканской партии Тимоти Скотта о необходимости "уничтожения" российской армии.Ранее сенатор от штата Южная Каролина Тимоти Скотт в ходе предвыборных дебатов Республиканской партии заявил, что США заинтересованы в "уничтожении" Вооруженных сил России для предотвращения необходимости посылать американских солдат на защиту европейских союзников."Вот придурок, лезет на рожон и хочет третьей мировой", — возмутился Lester P. Hosenpfeffer."Лжереспубликанец Скотт, на выход! Забудьте вообще об Украине! Ни единого доллара для коррупционной схемы Зеленского. Россия? Не наша проблема!" — заявил Robert C."Подумаешь, третья мировая, делов-то! Там о таких вещах даже не думают", — иронично посетовал EricNV."Сенатор Скотт сморозил очередную глупость. Политика США против русских за последние десять лет не принесла никакой выгоды американским налогоплательщикам. А наших партнеров в Восточной Европе и вовсе ввергла в бессмысленное кровопролитие", — отметил jim parker."Прости, Тим Скотт, но твой комментарий о российской армии — величайшая глупость за последние несколько недель. Во-первых, ты буквально напрашиваешься на третью и четвертую мировые войны, которые непременно станут ядерными. Во-вторых, даже если нам удастся разгромить российскую армию, то китайская немедленно вступит в бой и возьмет верх. И что же в этом хорошего, спрашивается?" — задается вопросом Ordinary American 2014.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>
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в мире, сша, россия
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Читатели американского издания Breitbart
гневно отреагировали на слова кандидата в президенты США от Республиканской партии Тимоти Скотта о необходимости "уничтожения" российской армии.
Ранее сенатор от штата Южная Каролина
Тимоти Скотт в ходе предвыборных дебатов Республиканской партии заявил, что США заинтересованы в "уничтожении" Вооруженных сил России для предотвращения необходимости посылать американских солдат на защиту европейских союзников.
"Массовые жертвы": Маск дал Зеленскому совет, связанный с Путиным
"Вот придурок, лезет на рожон и хочет третьей мировой", — возмутился Lester P. Hosenpfeffer.
"Лжереспубликанец Скотт, на выход! Забудьте вообще об Украине
! Ни единого доллара для коррупционной схемы Зеленского. Россия? Не наша проблема!" — заявил Robert C.
«
"Подумаешь, третья мировая, делов-то! Там о таких вещах даже не думают", — иронично посетовал EricNV.
"Сенатор Скотт сморозил очередную глупость. Политика США против русских за последние десять лет не принесла никакой выгоды американским налогоплательщикам. А наших партнеров в Восточной Европе
и вовсе ввергла в бессмысленное кровопролитие", — отметил jim parker.
"Прости, Тим Скотт, но твой комментарий о российской армии — величайшая глупость за последние несколько недель. Во-первых, ты буквально напрашиваешься на третью и четвертую мировые войны, которые непременно станут ядерными. Во-вторых, даже если нам удастся разгромить российскую армию, то китайская немедленно вступит в бой и возьмет верх. И что же в этом хорошего, спрашивается?" — задается вопросом Ordinary American 2014.
Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >> Немцы столкнулись с пикантной проблемой после начала СВО на Украине