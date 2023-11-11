https://ria.ru/20231111/kallas-1908865156.html
Опрос: почти 70 процентов эстонцев хотят, чтобы Каллас ушла в отставку
Опрос: почти 70 процентов эстонцев хотят, чтобы Каллас ушла в отставку - РИА Новости, 11.11.2023
Опрос: почти 70 процентов эстонцев хотят, чтобы Каллас ушла в отставку
Почти 70% жителей Эстонии считают, что премьер-министр Кая Каллас после скандала с бизнесом ее мужа в РФ должна уйти в отставку, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T16:21
2023-11-11T16:21
2023-11-11T16:21
в мире
эстония
кайя каллас
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя - РИА Новости. Почти 70% жителей Эстонии считают, что премьер-министр Кая Каллас после скандала с бизнесом ее мужа в РФ должна уйти в отставку, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической фирмой Norstat. "Респондентам был задан следующий вопрос: "Считаете ли вы, что Кая Каллас должна уйти в отставку с поста премьер-министра?" 68% опрошенных ответили "да" или "скорее да", 25% ответили "нет" или "скорее нет", а 7% затруднились с ответом", - говорится в сообщении Norstat, опубликованном в эстонских СМИ. Опрос Norstat был проведен с 8 по 9 ноября в интернете. В нем принял участие 1001 гражданин Эстонии в возрасте от 18 лет и старше. Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщал, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией", но якобы не знала, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в Россию. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку. На снижение поддержки премьера также повлияло то, что правящая коалиция, в которую входят Реформистская партия под руководством премьера Каллас, Социал-демократическая партия и партия "Эстония 200", внесла в проект госбюджета на следующий год повышение налога с оборота и подоходного налога с физических лиц, сокращение семейных пособий и введение налога на автомобили, что негативно скажется на благосостоянии жителей Эстонии.
https://ria.ru/20231109/kallas-1908373312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, кайя каллас
В мире, Эстония, Кайя Каллас
Опрос: почти 70 процентов эстонцев хотят, чтобы Каллас ушла в отставку
Norstat: 68% жителей Эстонии хотят, чтобы оскандалившаяся Каллас ушла в отставку
ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя - РИА Новости. Почти 70% жителей Эстонии считают, что премьер-министр Кая Каллас после скандала с бизнесом ее мужа в РФ должна уйти в отставку, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической фирмой Norstat.
"Респондентам был задан следующий вопрос: "Считаете ли вы, что Кая Каллас должна уйти в отставку с поста премьер-министра?" 68% опрошенных ответили "да" или "скорее да", 25% ответили "нет" или "скорее нет", а 7% затруднились с ответом", - говорится в сообщении Norstat, опубликованном в эстонских СМИ.
Опрос Norstat был проведен с 8 по 9 ноября в интернете. В нем принял участие 1001 гражданин Эстонии в возрасте от 18 лет и старше.
Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщал, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией", но якобы не знала, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в Россию. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку.
На снижение поддержки премьера также повлияло то, что правящая коалиция, в которую входят Реформистская партия под руководством премьера Каллас, Социал-демократическая партия и партия "Эстония 200", внесла в проект госбюджета на следующий год повышение налога с оборота и подоходного налога с физических лиц, сокращение семейных пособий и введение налога на автомобили, что негативно скажется на благосостоянии жителей Эстонии.
Премьер Эстонии посетовала, как трудно бороться со СМИ из-за бизнеса мужа