https://ria.ru/20231111/iran-1908839123.html

Президент Ирана прибыл в Саудовскую Аравию

Президент Ирана прибыл в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 11.11.2023

Президент Ирана прибыл в Саудовскую Аравию

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Саудовскую Аравию с первым визитом после восстановления отношений между двумя странами в марте этого года, он примет... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T12:42

2023-11-11T12:42

2023-11-11T12:58

в мире

иран

саудовская аравия

ибрахим раиси

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Саудовскую Аравию с первым визитом после восстановления отношений между двумя странами в марте этого года, он примет участие во внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества по ситуации в Палестине, сообщил саудовский телеканал Al Ehbariya.На кадрах, показанных по телеканалу, видно, как Раиси в накинутом на плечи традиционном палестинском шарфе "куфия" приветствует саудовских чиновников в аэропорту после приземления самолета.Иран вместе с Саудовской Аравией стали инициаторами совместной встреч в верхах стран-членов ОИС и Лиги арабских государств в связи с критической ситуацией в секторе Газа, который более месяца подвергается интенсивным бомбардировкам Израиля.Как сообщило иранское агентство ISNA, перед вылетом в Эр-Рияд президент Ирана заявил, что бомбардировки сектора Газа должны быть немедленно прекращены, израильская блокада должна быть снята, а также обеспечена доставка гуманитарной помощи.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч человек, пострадали более 27,4 тысячи.Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По данным израильской армии, подтвержденное число заложников ХАМАС в секторе Газа составляет порядка 240 человек. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.В конце октября началась наземная фаза операции по ликвидации инфраструктуры ХАМАС в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

https://ria.ru/20231111/raznoglasiya-1908838022.html

https://ria.ru/20231110/iran-1908569390.html

https://ria.ru/20231110/izrail-1908777001.html

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саудовская аравия

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Влада Копылова

в мире, иран, саудовская аравия, ибрахим раиси, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году