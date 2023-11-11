https://ria.ru/20231111/irak-1908844966.html

Военная база США в Ираке подверглась атаке БПЛА, пишут СМИ

Военная база США в Ираке подверглась атаке БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 11.11.2023

Военная база США в Ираке подверглась атаке БПЛА, пишут СМИ

Американская военная база Харир на севере Ирака подверглась атаке заминированного БПЛА, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в силовых... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T13:36

2023-11-11T13:36

2023-11-11T13:36

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Американская военная база Харир на севере Ирака подверглась атаке заминированного БПЛА, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в силовых структурах. "Беспилотник атаковал военную базу международной коалиции в аэропорту Харир в провинции Эрбиль", - говорится в сообщении. Согласно источникам агентства, атака была осуществлена с помощью заминированного беспилотника. Харир, как и другие американские базы в Ираке и Сирии, за последнее время неоднократно подвергалась нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился найти тех, кто устраивают нападения на американские военные базы, и наказать их.

https://ria.ru/20231107/bpla-1907959313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ирак, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году