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США работают над срочным повышением объема доставки гумпомощи в Газу - РИА Новости, 11.11.2023
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00:52 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/gumpomosch-1908794684.html
США работают над срочным повышением объема доставки гумпомощи в Газу
США работают над срочным повышением объема доставки гумпомощи в Газу - РИА Новости, 11.11.2023
США работают над срочным повышением объема доставки гумпомощи в Газу
США работают на срочным увеличением объема доставки гумпомощи в сектор Газа, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда США при ООН Роберт Вуд. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T00:52
2023-11-11T00:52
израиль
сша
россия
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ООН, 11 ноя – РИА Новости. США работают на срочным увеличением объема доставки гумпомощи в сектор Газа, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда США при ООН Роберт Вуд. "Объемы помощи, поступающей в Газу, далеки от необходимых для удовлетворения потребностей жителей. И мы работаем над тем, чтобы срочно увеличить доставки помощи", - сказал Вуд. "Израиль пообещал вводить 4-часовые гуманитарные паузы в северной части сектора Газа каждый день. Израильтяне сказали нам, что этот процесс начинается сегодня - мы призываем, чтобы эти паузы вводились без промедления", - добавил он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231111/zhertvy-1908793291.html
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израиль, сша, россия, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, США, Россия, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
США работают над срочным повышением объема доставки гумпомощи в Газу

Зампостпреда США при ООН: Вашингтон работает над наращиванием гумпомощи в Газу

© AP Photo / Leo CorreaДым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки. Архивное фото
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ООН, 11 ноя – РИА Новости. США работают на срочным увеличением объема доставки гумпомощи в сектор Газа, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда США при ООН Роберт Вуд.
«
"Объемы помощи, поступающей в Газу, далеки от необходимых для удовлетворения потребностей жителей. И мы работаем над тем, чтобы срочно увеличить доставки помощи", - сказал Вуд.
"Израиль пообещал вводить 4-часовые гуманитарные паузы в северной части сектора Газа каждый день. Израильтяне сказали нам, что этот процесс начинается сегодня - мы призываем, чтобы эти паузы вводились без промедления", - добавил он.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Последствия израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
США начали доверять палестинским подсчетам жертв войны в Газе, сообщили СМИ
Вчера, 00:27
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Наблюдатель от Палестины при ООН заявил о нехватке грузовиков с гумпомощью
Вчера, 00:07
 
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