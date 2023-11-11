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Глава Египта осудил политику коллективного наказания населения Газы - РИА Новости, 11.11.2023
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15:27 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/gaza-1908858180.html
Глава Египта осудил политику коллективного наказания населения Газы
Глава Египта осудил политику коллективного наказания населения Газы - РИА Новости, 11.11.2023
Глава Египта осудил политику коллективного наказания населения Газы
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал неприемлемой политику коллективного наказания палестинцев в секторе Газа. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T15:27
2023-11-11T15:27
в мире
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россия
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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал неприемлемой политику коллективного наказания палестинцев в секторе Газа. "Политика коллективного наказания населения Газы, включая убийства, блокаду и перемещение, является неприемлемой и должна быть прекращена", - сказал ас-Сиси в ходе выступления на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде. Два внеочередных саммита с участием лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) пройдут в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для координации их позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч человек, пострадали более 27,4 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По данным израильской армии, подтвержденное число заложников ХАМАС в секторе Газа составляет порядка 240 человек. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. В конце октября началась наземная фаза операции по ликвидации инфраструктуры ХАМАС в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную часть.
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в мире, израиль, россия, египет, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, лига арабских государств, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Египет, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин, Лига арабских государств, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава Египта осудил политику коллективного наказания населения Газы

Глава Египта назвал неприемлемой политику коллективного наказания населения Газы

© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия удара по городу Хан-Юнис
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия удара по городу Хан-Юнис. Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал неприемлемой политику коллективного наказания палестинцев в секторе Газа.
"Политика коллективного наказания населения Газы, включая убийства, блокаду и перемещение, является неприемлемой и должна быть прекращена", - сказал ас-Сиси в ходе выступления на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Эрдоган заявил о необходимости создать фонд восстановления Газы
Вчера, 15:18
Два внеочередных саммита с участием лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) пройдут в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для координации их позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч человек, пострадали более 27,4 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По данным израильской армии, подтвержденное число заложников ХАМАС в секторе Газа составляет порядка 240 человек. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
В конце октября началась наземная фаза операции по ликвидации инфраструктуры ХАМАС в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную часть.
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
В Эр-Рияде начались саммиты, посвященные ситуации в Газе
Вчера, 14:26
 
В миреИзраильРоссияЕгипетАбдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинЛига арабских государствООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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