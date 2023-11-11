https://ria.ru/20231111/gaza-1908857956.html

Эмир Катара заявил, что Доха продолжит усилия по проблеме заложников в Газе

Эмир Катара заявил, что Доха продолжит усилия по проблеме заложников в Газе - РИА Новости, 11.11.2023

Эмир Катара заявил, что Доха продолжит усилия по проблеме заложников в Газе

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая на саммите в Эр-Рияде заявил, что Доха продолжит усилия по решению проблемы заложников и достижению гуманитарного РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T15:24

2023-11-11T15:24

2023-11-11T15:37

в мире

катар

доха

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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая на саммите в Эр-Рияде заявил, что Доха продолжит усилия по решению проблемы заложников и достижению гуманитарного перемирия в секторе Газа."Мы продолжаем усилия по решению проблемы заложников и достижению гуманитарного перемирия", - заявил он.Катарский лидер также отметил, что эмират требует, чтобы "контрольно-пропускные пункты в сектор Газа были открыты на постоянной основе", добавив, что "отвергает произвол в предоставлении помощи и угрозу ее бомбардировки"."Нам интересно, как долго мир будет продолжать относиться к Израилю как к вышестоящему (по отношению к - ред.) международному праву? Кажется, что некоторые страны становятся все более невосприимчивыми к зверствам, совершенным против палестинцев", - добавил он.Два внеочередных саммита с участием лидеров стран ЛАГ и ОИС пройдут в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для координации их позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа.

https://ria.ru/20231101/bolnitsa-1906711257.html

катар

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, катар, доха