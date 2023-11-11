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Эмир Катара заявил, что Доха продолжит усилия по проблеме заложников в Газе - РИА Новости, 11.11.2023
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15:24 11.11.2023 (обновлено: 15:37 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/gaza-1908857956.html
Эмир Катара заявил, что Доха продолжит усилия по проблеме заложников в Газе
Эмир Катара заявил, что Доха продолжит усилия по проблеме заложников в Газе - РИА Новости, 11.11.2023
Эмир Катара заявил, что Доха продолжит усилия по проблеме заложников в Газе
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая на саммите в Эр-Рияде заявил, что Доха продолжит усилия по решению проблемы заложников и достижению гуманитарного РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T15:24
2023-11-11T15:37
в мире
катар
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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая на саммите в Эр-Рияде заявил, что Доха продолжит усилия по решению проблемы заложников и достижению гуманитарного перемирия в секторе Газа."Мы продолжаем усилия по решению проблемы заложников и достижению гуманитарного перемирия", - заявил он.Катарский лидер также отметил, что эмират требует, чтобы "контрольно-пропускные пункты в сектор Газа были открыты на постоянной основе", добавив, что "отвергает произвол в предоставлении помощи и угрозу ее бомбардировки"."Нам интересно, как долго мир будет продолжать относиться к Израилю как к вышестоящему (по отношению к - ред.) международному праву? Кажется, что некоторые страны становятся все более невосприимчивыми к зверствам, совершенным против палестинцев", - добавил он.Два внеочередных саммита с участием лидеров стран ЛАГ и ОИС пройдут в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для координации их позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа.
https://ria.ru/20231101/bolnitsa-1906711257.html
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в мире, катар, доха
В мире, Катар, Доха
Эмир Катара заявил, что Доха продолжит усилия по проблеме заложников в Газе

Эмир Катара: Доха продолжит усилия по решению проблемы заложников в секторе Газа

© AP Photo / Abed KhaledМужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая на саммите в Эр-Рияде заявил, что Доха продолжит усилия по решению проблемы заложников и достижению гуманитарного перемирия в секторе Газа.
«
"Мы продолжаем усилия по решению проблемы заложников и достижению гуманитарного перемирия", - заявил он.
Катарский лидер также отметил, что эмират требует, чтобы "контрольно-пропускные пункты в сектор Газа были открыты на постоянной основе", добавив, что "отвергает произвол в предоставлении помощи и угрозу ее бомбардировки".
"Нам интересно, как долго мир будет продолжать относиться к Израилю как к вышестоящему (по отношению к - ред.) международному праву? Кажется, что некоторые страны становятся все более невосприимчивыми к зверствам, совершенным против палестинцев", - добавил он.
Два внеочередных саммита с участием лидеров стран ЛАГ и ОИС пройдут в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для координации их позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа.
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В миреКатарДоха
 
 
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