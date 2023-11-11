https://ria.ru/20231111/gaza-1908857956.html
Эмир Катара заявил, что Доха продолжит усилия по проблеме заложников в Газе
Эмир Катара заявил, что Доха продолжит усилия по проблеме заложников в Газе - РИА Новости, 11.11.2023
Эмир Катара заявил, что Доха продолжит усилия по проблеме заложников в Газе
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая на саммите в Эр-Рияде заявил, что Доха продолжит усилия по решению проблемы заложников и достижению гуманитарного РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T15:24
2023-11-11T15:24
2023-11-11T15:37
в мире
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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая на саммите в Эр-Рияде заявил, что Доха продолжит усилия по решению проблемы заложников и достижению гуманитарного перемирия в секторе Газа."Мы продолжаем усилия по решению проблемы заложников и достижению гуманитарного перемирия", - заявил он.Катарский лидер также отметил, что эмират требует, чтобы "контрольно-пропускные пункты в сектор Газа были открыты на постоянной основе", добавив, что "отвергает произвол в предоставлении помощи и угрозу ее бомбардировки"."Нам интересно, как долго мир будет продолжать относиться к Израилю как к вышестоящему (по отношению к - ред.) международному праву? Кажется, что некоторые страны становятся все более невосприимчивыми к зверствам, совершенным против палестинцев", - добавил он.Два внеочередных саммита с участием лидеров стран ЛАГ и ОИС пройдут в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для координации их позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа.
https://ria.ru/20231101/bolnitsa-1906711257.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, доха
Эмир Катара заявил, что Доха продолжит усилия по проблеме заложников в Газе
Эмир Катара: Доха продолжит усилия по решению проблемы заложников в секторе Газа
ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая на саммите в Эр-Рияде заявил, что Доха продолжит усилия по решению проблемы заложников и достижению гуманитарного перемирия в секторе Газа.
«
"Мы продолжаем усилия по решению проблемы заложников и достижению гуманитарного перемирия", - заявил он.
Катарский лидер также отметил, что эмират требует, чтобы "контрольно-пропускные пункты в сектор Газа были открыты на постоянной основе", добавив, что "отвергает произвол в предоставлении помощи и угрозу ее бомбардировки".
"Нам интересно, как долго мир будет продолжать относиться к Израилю
как к вышестоящему (по отношению к - ред.) международному праву? Кажется, что некоторые страны становятся все более невосприимчивыми к зверствам, совершенным против палестинцев", - добавил он.
Два внеочередных саммита с участием лидеров стран ЛАГ
и ОИС пройдут в субботу в столице Саудовской Аравии
Эр-Рияде для координации их позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа.
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