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ВОЗ обеспокоена сообщениями об ударах в районе больницы Аш-Шифа - РИА Новости, 11.11.2023
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09:43 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/gaza-1908818564.html
ВОЗ обеспокоена сообщениями об ударах в районе больницы Аш-Шифа
ВОЗ обеспокоена сообщениями об ударах в районе больницы Аш-Шифа - РИА Новости, 11.11.2023
ВОЗ обеспокоена сообщениями об ударах в районе больницы Аш-Шифа
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) "крайне обеспокоена" сообщениями об авиаударах в районе больницы "Аш-Шифа" в Газе, сообщает глава ВОЗ Тедрос Аданом... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T09:43
2023-11-11T09:43
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) "крайне обеспокоена" сообщениями об авиаударах в районе больницы "Аш-Шифа" в Газе, сообщает глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Ранее телеканал NBC News со ссылкой на врача больницы сообщал, что возле учреждения в пятницу вечером была слышна бомбардировка. "Мы крайне обеспокоены сообщениями об авиаударах в районе больницы "Аш-Шифа" в Газе. Многие работники здравоохранения, с которыми мы связывались, были вынуждены покинуть больницу в поисках безопасности. Другие сообщают, что не могут перемещаться из-за серьезной опасности. Многие из тысяч, укрывающихся в больнице, вынуждены эвакуироваться из-за рисков, связанных с безопасностью а многие все еще остаются там", - написал глава ВОЗ на своей странице в соцсети X. Ранее глава пресс-службы правительства Газы Саляма Мааруф заявлял телеканалу Al Jazeera, что тринадцать человек погибли, десятки ранены в результате израильского удара по больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/bolnitsa-1908779961.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, воз, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ВОЗ, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ВОЗ обеспокоена сообщениями об ударах в районе больницы Аш-Шифа

ВОЗ обеспокоена сообщениями об авиаударах в районе больницы Аш-Шифа в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairПоиск выживших после израильской бомбардировки в лагере беженцев Магази в секторе Газа
Поиск выживших после израильской бомбардировки в лагере беженцев Магази в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Поиск выживших после израильской бомбардировки в лагере беженцев Магази в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) "крайне обеспокоена" сообщениями об авиаударах в районе больницы "Аш-Шифа" в Газе, сообщает глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на врача больницы сообщал, что возле учреждения в пятницу вечером была слышна бомбардировка.
Территория больницы Аль-Шифы в городе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
В Израиле заявили, что больницу "Аш-Шифа" обстреляли из Газы
10 ноября, 21:12
"Мы крайне обеспокоены сообщениями об авиаударах в районе больницы "Аш-Шифа" в Газе. Многие работники здравоохранения, с которыми мы связывались, были вынуждены покинуть больницу в поисках безопасности. Другие сообщают, что не могут перемещаться из-за серьезной опасности. Многие из тысяч, укрывающихся в больнице, вынуждены эвакуироваться из-за рисков, связанных с безопасностью а многие все еще остаются там", - написал глава ВОЗ на своей странице в соцсети X.
Ранее глава пресс-службы правительства Газы Саляма Мааруф заявлял телеканалу Al Jazeera, что тринадцать человек погибли, десятки ранены в результате израильского удара по больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
При атаке по больнице "Аль-Кудс" в секторе Газа погиб человек
10 ноября, 17:23
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинВОЗХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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