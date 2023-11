https://ria.ru/20231111/fbr-1908796598.html

СМИ: ФБР изъяло мобильный телефон и iPad мэра Нью-Йорка

2023-11-11T01:25

в мире

нью-йорк (город)

федеральное бюро расследований сша

вашингтон (штат)

конгресс сша

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. ФБР конфисковало принадлежавшие мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу мобильные телефоны и iPad, предположительно, в рамках коррупционного расследования, сообщает в пятницу The New York Times со ссылкой на источники. В начале ноября стало известно, что правоохранительные органы расследуют дело в отношении фандрайзера и консультанта Адамса Брионны Саггс. Сообщалось, что в ее доме прошли обыски. По данным издания, принадлежащая мэру техника была изъята по подозрению в том, что в ходе предвыборной кампании 2021 года Адамс и его представители вступили в сговор с турецкими властями с целью получения средств на собственные нужды. "Агенты (ФБР. — Прим. ред.) подошли к мэру на улице <...>, сели в его автомобиль и, руководствуясь судебным предписанием, изъяли его технику", — пишет газета. Арест был наложен на как минимум два мобильных телефона и iPad. Представители мэрии пока не комментируют инцидент. Газета также приводит заявление Адамса. В нем он сообщает, что "ему нечего скрывать", и отмечает, что, как экс-сотрудник правоохранительных органов, рассчитывает, что его коллеги будут соблюдать закон и сотрудничать со следствием. Сам он отмечает, что продолжит делать это же.Адвокат Адамса Бойд Джонсон также заверил, что глава Нью-Йорка "немедленно выполнил просьбу ФБР и предоставил им (свои — Прим. ред.) электронные устройства".Ранее в связи с обыском в доме Саггс The New York Times сообщала, что после того, как о нем стало известно, Адамс был вынужден отменить серию запланированных встреч в Вашингтоне, в том числе с представителями Белого дома и конгресса США, и в срочном порядке вернуться в Нью-Йорк. По данным собеседников издания, помимо обыска? спецагенты также задавали Саггс вопросы, связанные с коррупцией. Саггс работала на Адамса в рамках избирательной кампании 2021 года, где он баллотировался на должность мэра Нью-Йорка, а также до настоящего времени занималась привлечением денег спонсоров в рамках подготовки к переизбранию в 2025-м. По данным представителя Адамса Чарльза Лутвака, на которого ссылается агентство, мэр вернулся в Нью-Йорк для решения возникших задач и намерен провести все ранее запланированные встречи как можно скорее. Саггс не только отвечает за привлечение денег спонсоров Адамса, но и считается его консультантом, имеющим с ним тесные связи.

нью-йорк (город)

вашингтон (штат)

