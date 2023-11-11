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Для эвакуации экипажа аварийного Ан-2 на Чукотке прибыл санитарный борт - РИА Новости, 11.11.2023
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03:25 11.11.2023 (обновлено: 09:38 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/evakuatsiya-1908801929.html
Для эвакуации экипажа аварийного Ан-2 на Чукотке прибыл санитарный борт
Для эвакуации экипажа аварийного Ан-2 на Чукотке прибыл санитарный борт - РИА Новости, 11.11.2023
Для эвакуации экипажа аварийного Ан-2 на Чукотке прибыл санитарный борт
Санитарный борт прибыл в артель на Чукотке для эвакуации капитана и пилота самолета Ан-2, в пятницу совершившего жесткую посадку, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T03:25
2023-11-11T09:38
чукотка
певек
полярный
владислав кузнецов
ан-2
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ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя – РИА Новости. Санитарный борт прибыл в артель на Чукотке для эвакуации капитана и пилота самолета Ан-2, в пятницу совершившего жесткую посадку, сообщил губернатор Владислав Кузнецов. Ан-2 с пассажиром и двумя членами экипажа в пятницу перестал выходить на связь во время маршрута Певек – Полярный – Певек, на место последних координат отправились спасатели на вертолете и вездеходе, но из-за непогоды вертолет пришлось отозвать. В конце концов самолет нашла поисковая группа из числа работников артелей. Все трое находившихся на борту получили травмы, но выжили. Капитан пошел пешком для поиска места связи. Позже его нашли живым, но в тяжелом состоянии. Все троих доставили в артели. Им оказана первичная медицинская помощь при удаленном консультировании специалистов окружной больницы "Санитарный рейс из Анадыря прибыл в артель старателей "Шахтер" для транспортировки капитана и пилота воздушного судна в лечебное учреждение. На борту два медицинских работника: фельдшер санитарной авиации и врач-реаниматолог", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале. По его словам, третий пострадавший получил ушибы мягких тканей, от эвакуации санитарным рейсом он отказался.
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чукотка, певек, полярный, владислав кузнецов, ан-2
Чукотка, Певек, Полярный, Владислав Кузнецов, Ан-2
Для эвакуации экипажа аварийного Ан-2 на Чукотке прибыл санитарный борт

В артель на Чукотке прибыл санитарный борт для эвакуации экипажа аварийного Ан-2

© Фото : МЧС Чукотского АО/TelegramСанитарный борт, прибывший в артель на Чукотке, для эвакуации капитана и пилота самолета Ан-2. 11 ноября 2023
Санитарный борт, прибывший в артель на Чукотке, для эвакуации капитана и пилота самолета Ан-2. 11 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Фото : МЧС Чукотского АО/Telegram
Санитарный борт, прибывший в артель на Чукотке, для эвакуации капитана и пилота самолета Ан-2. 11 ноября 2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя – РИА Новости. Санитарный борт прибыл в артель на Чукотке для эвакуации капитана и пилота самолета Ан-2, в пятницу совершившего жесткую посадку, сообщил губернатор Владислав Кузнецов.
Ан-2 с пассажиром и двумя членами экипажа в пятницу перестал выходить на связь во время маршрута ПевекПолярный – Певек, на место последних координат отправились спасатели на вертолете и вездеходе, но из-за непогоды вертолет пришлось отозвать. В конце концов самолет нашла поисковая группа из числа работников артелей. Все трое находившихся на борту получили травмы, но выжили. Капитан пошел пешком для поиска места связи. Позже его нашли живым, но в тяжелом состоянии. Все троих доставили в артели. Им оказана первичная медицинская помощь при удаленном консультировании специалистов окружной больницы
"Санитарный рейс из Анадыря прибыл в артель старателей "Шахтер" для транспортировки капитана и пилота воздушного судна в лечебное учреждение. На борту два медицинских работника: фельдшер санитарной авиации и врач-реаниматолог", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале.
По его словам, третий пострадавший получил ушибы мягких тканей, от эвакуации санитарным рейсом он отказался.
Чукотка - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Губернатор Чукотки рассказал о состоянии пострадавших на борту Ан-2
10 ноября, 13:47
 
ЧукоткаПевекПолярныйВладислав КузнецовАн-2
 
 
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