Для эвакуации экипажа аварийного Ан-2 на Чукотке прибыл санитарный борт
В артель на Чукотке прибыл санитарный борт для эвакуации экипажа аварийного Ан-2
© Фото : МЧС Чукотского АО/TelegramСанитарный борт, прибывший в артель на Чукотке, для эвакуации капитана и пилота самолета Ан-2. 11 ноября 2023
Санитарный борт, прибывший в артель на Чукотке, для эвакуации капитана и пилота самолета Ан-2. 11 ноября 2023
ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя – РИА Новости. Санитарный борт прибыл в артель на Чукотке для эвакуации капитана и пилота самолета Ан-2, в пятницу совершившего жесткую посадку, сообщил губернатор Владислав Кузнецов.
Ан-2 с пассажиром и двумя членами экипажа в пятницу перестал выходить на связь во время маршрута Певек – Полярный – Певек, на место последних координат отправились спасатели на вертолете и вездеходе, но из-за непогоды вертолет пришлось отозвать. В конце концов самолет нашла поисковая группа из числа работников артелей. Все трое находившихся на борту получили травмы, но выжили. Капитан пошел пешком для поиска места связи. Позже его нашли живым, но в тяжелом состоянии. Все троих доставили в артели. Им оказана первичная медицинская помощь при удаленном консультировании специалистов окружной больницы
"Санитарный рейс из Анадыря прибыл в артель старателей "Шахтер" для транспортировки капитана и пилота воздушного судна в лечебное учреждение. На борту два медицинских работника: фельдшер санитарной авиации и врач-реаниматолог", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале.
По его словам, третий пострадавший получил ушибы мягких тканей, от эвакуации санитарным рейсом он отказался.