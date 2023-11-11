В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок
В ДТП с грузовиком под Пермью погибли женщина и ребенок
© Фото : Полиция Прикамья/TelegramМесто ДТП, где при столкновении ВАЗа и грузовика на трассе погибли женщина и ребенок в Пермском крае. 11 ноября 2023
Место ДТП, где при столкновении ВАЗа и грузовика на трассе погибли женщина и ребенок в Пермском крае. 11 ноября 2023
ПЕРМЬ, 11 ноя - РИА Новости. Женщина и ребенок погибли при столкновении ВАЗа и грузовика на трассе в Пермском крае, еще три человека пострадали, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
По данным ведомства, в субботу на трассе Пермь - Березники автомобиль ВАЗ-2104 ("Жигули") при обгоне врезался в двигавшийся в ту же сторону, но поворачивавший налево КАМАЗ. В результате погибли двое пассажиров "легковушки" - женщина и полуторагодовалый ребенок. Кроме того, различные травмы получили водитель ВАЗа и два пассажира, один из которых - четырехлетний мальчик.
"Пострадавшие госпитализированы. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.