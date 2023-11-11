https://ria.ru/20231111/dtp-1908843247.html

В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок

В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 11.11.2023

В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок

Женщина и ребенок погибли при столкновении ВАЗа и грузовика на трассе в Пермском крае, еще три человека пострадали, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T13:27

2023-11-11T13:27

2023-11-11T13:32

происшествия

пермский край

пермь

березники

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ПЕРМЬ, 11 ноя - РИА Новости. Женщина и ребенок погибли при столкновении ВАЗа и грузовика на трассе в Пермском крае, еще три человека пострадали, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. По данным ведомства, в субботу на трассе Пермь - Березники автомобиль ВАЗ-2104 ("Жигули") при обгоне врезался в двигавшийся в ту же сторону, но поворачивавший налево КАМАЗ. В результате погибли двое пассажиров "легковушки" - женщина и полуторагодовалый ребенок. Кроме того, различные травмы получили водитель ВАЗа и два пассажира, один из которых - четырехлетний мальчик. "Пострадавшие госпитализированы. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231109/dtp-1908304504.html

пермский край

пермь

березники

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Варвара Скокшина

происшествия, пермский край, пермь, березники