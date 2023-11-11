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В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 11.11.2023
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13:27 11.11.2023 (обновлено: 13:32 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/dtp-1908843247.html
В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок
В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 11.11.2023
В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок
Женщина и ребенок погибли при столкновении ВАЗа и грузовика на трассе в Пермском крае, еще три человека пострадали, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T13:27
2023-11-11T13:32
происшествия
пермский край
пермь
березники
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ПЕРМЬ, 11 ноя - РИА Новости. Женщина и ребенок погибли при столкновении ВАЗа и грузовика на трассе в Пермском крае, еще три человека пострадали, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. По данным ведомства, в субботу на трассе Пермь - Березники автомобиль ВАЗ-2104 ("Жигули") при обгоне врезался в двигавшийся в ту же сторону, но поворачивавший налево КАМАЗ. В результате погибли двое пассажиров "легковушки" - женщина и полуторагодовалый ребенок. Кроме того, различные травмы получили водитель ВАЗа и два пассажира, один из которых - четырехлетний мальчик. "Пострадавшие госпитализированы. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231109/dtp-1908304504.html
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происшествия, пермский край, пермь, березники
Происшествия, Пермский край, Пермь, Березники
В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок

В ДТП с грузовиком под Пермью погибли женщина и ребенок

© Фото : Полиция Прикамья/TelegramМесто ДТП, где при столкновении ВАЗа и грузовика на трассе погибли женщина и ребенок в Пермском крае. 11 ноября 2023
Место ДТП, где при столкновении ВАЗа и грузовика на трассе погибли женщина и ребенок в Пермском крае. 11 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Фото : Полиция Прикамья/Telegram
Место ДТП, где при столкновении ВАЗа и грузовика на трассе погибли женщина и ребенок в Пермском крае. 11 ноября 2023
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 11 ноя - РИА Новости. Женщина и ребенок погибли при столкновении ВАЗа и грузовика на трассе в Пермском крае, еще три человека пострадали, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
По данным ведомства, в субботу на трассе Пермь - Березники автомобиль ВАЗ-2104 ("Жигули") при обгоне врезался в двигавшийся в ту же сторону, но поворачивавший налево КАМАЗ. В результате погибли двое пассажиров "легковушки" - женщина и полуторагодовалый ребенок. Кроме того, различные травмы получили водитель ВАЗа и два пассажира, один из которых - четырехлетний мальчик.
"Пострадавшие госпитализированы. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
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