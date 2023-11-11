https://ria.ru/20231111/donetsk-1908811557.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 11.11.2023

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска с начала суток выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, а также пять снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T08:38

2023-11-11T08:38

2023-11-11T08:38

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, а также пять снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.30 - город Донецк (Буденновский район): выпущено две ракеты из РСЗО... 08.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231110/obstrel-1908716674.html

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горловка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, горловка, украина, нато, сцкк