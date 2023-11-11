Власти Чернигова уберут цитату Горького с памятника на могиле Коцюбинскому
В Чернигове заменят цитату Горького с памятника Коцюбинскому словами Мирного
CC BY 3.0 / Могила Михаила Михайловича Коцюбинского / Тестов И.В.Могила Михаила Михайловича Коцюбинского
Могила Михаила Михайловича Коцюбинского. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Чернигова намерены убрать цитату советского писателя Максима Горького с плиты памятника на могиле украинскому классику Михаилу Коцюбинскому, ее заменят словами писателя Панаса Мирного, сообщает издание "Голос Украины" в Telegram-канале.
"На памятнике Коцюбинскому цитату Горького заменят словами Панаса Мирного", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что на памятнике планируют разметить слова Мирного: "Ушел великий мастер родного слова, и его труд будет сиять путеводной звездой над дорогой других".
В свою очередь, украинский Telegram-канал "Деколонизация. Украина" сообщает, что решение было принято на заседании консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при департаменте культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской областной государственной администрации.
Сейчас на постаменте размещены слова Горького: "Большого человека потеряла Украина, долго и хорошо будет она помнить его добрую работу".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.