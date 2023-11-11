https://ria.ru/20231111/chernigov-1908854140.html

Власти Чернигова уберут цитату Горького с памятника на могиле Коцюбинскому

Власти Чернигова уберут цитату Горького с памятника на могиле Коцюбинскому - РИА Новости, 11.11.2023

Власти Чернигова уберут цитату Горького с памятника на могиле Коцюбинскому

Власти Чернигова намерены убрать цитату советского писателя Максима Горького с плиты памятника на могиле украинскому классику Михаилу Коцюбинскому, ее заменят... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T14:57

2023-11-11T14:57

2023-11-11T14:57

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Чернигова намерены убрать цитату советского писателя Максима Горького с плиты памятника на могиле украинскому классику Михаилу Коцюбинскому, ее заменят словами писателя Панаса Мирного, сообщает издание "Голос Украины" в Telegram-канале. "На памятнике Коцюбинскому цитату Горького заменят словами Панаса Мирного", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что на памятнике планируют разметить слова Мирного: "Ушел великий мастер родного слова, и его труд будет сиять путеводной звездой над дорогой других". В свою очередь, украинский Telegram-канал "Деколонизация. Украина" сообщает, что решение было принято на заседании консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при департаменте культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской областной государственной администрации. Сейчас на постаменте размещены слова Горького: "Большого человека потеряла Украина, долго и хоро­шо будет она помнить его добрую работу". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20231110/pamyatniki-1908762839.html

https://ria.ru/20230624/pamyatnik-1880133682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, чернигов, россия, сергей лавров, максим горький