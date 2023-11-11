https://ria.ru/20231111/bolnitsa-1908891819.html

Армия Израиля опровергла сообщения об обстреле больницы в Газе

Армия Израиля опровергла сообщения об обстреле больницы в Газе - РИА Новости, 11.11.2023

Армия Израиля опровергла сообщения об обстреле больницы в Газе

Израильская армия не окружала и не обстреливала больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа, а ведет бои с бойцами палестинского движения ХАМАС рядом с ней, заявил... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T19:33

2023-11-11T19:33

2023-11-11T19:35

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

сектор газа

россия

восточный иерусалим

владимир путин

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Израильская армия не окружала и не обстреливала больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа, а ведет бои с бойцами палестинского движения ХАМАС рядом с ней, заявил полковник Моше Тетро, чьи слова распространил офис координатора правительственной деятельности на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны.Ранее телеканал Al-Arabiya сообщал, что армия Израиля с двух сторон окружила комплекс "Аш-Шифа"."В последние часы мы получили сообщения о том, что больница "Аш-Шифа" окружена и по ней наносят удары, я скажу ясно, это ложь, идут бои между силами армии (израильской - ред.) и между преступными элементами ХАМАС рядом с больницей, ударов по больнице не было, как и не было окружения", - заявил Тетро.Он также отметил, что восточная сторона больницы остается открытой, и все, кто хотят покинуть здание, могут это сделать.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231111/bolnitsa-1908878769.html

https://ria.ru/20231110/gaza-1908558139.html

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восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), сектор газа, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон