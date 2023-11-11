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Израильская армия окружила крупнейшую в Газе больницу - РИА Новости, 11.11.2023
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19:09 11.11.2023 (обновлено: 19:16 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/bolnitsa-1908888400.html
Израильская армия окружила крупнейшую в Газе больницу
Израильская армия окружила крупнейшую в Газе больницу - РИА Новости, 11.11.2023
Израильская армия окружила крупнейшую в Газе больницу
Армия Израиля с двух сторон окружила крупнейший больничный комплекс сектора Газа - аш-Шифа, в котором по утверждению ЦАХАЛ прячутся члены ХАМАС, сообщает... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T19:09
2023-11-11T19:16
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
восточный иерусалим
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ТУНИС, 11 ноя - РИА Новости. Армия Израиля с двух сторон окружила крупнейший больничный комплекс сектора Газа - аш-Шифа, в котором по утверждению ЦАХАЛ прячутся члены ХАМАС, сообщает телеканал al Arabiya."Армия Израиля с двух сторон окружила больницу аш-Шифа", - сообщает телеканал.Ранее представитель армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа аш-Шифа, но это не помешает израильской армии добраться до них. Отвечая на вопрос, будет ли ЦАХАЛ атаковать больницу, он сказал, что армия пойдет "в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру".Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231111/iran-1908862307.html
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израиль
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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон
Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН
Израильская армия окружила крупнейшую в Газе больницу

Al Arabia: армия Израиля окружила крупнейшую в Газе больницу Аш Шифа

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкТерритория больницы Аль-Шифы в городе Газа
Территория больницы Аль-Шифы в городе Газа - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Тарек Алиян
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Территория больницы Аль-Шифы в городе Газа. Архивное фото
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ТУНИС, 11 ноя - РИА Новости. Армия Израиля с двух сторон окружила крупнейший больничный комплекс сектора Газа - аш-Шифа, в котором по утверждению ЦАХАЛ прячутся члены ХАМАС, сообщает телеканал al Arabiya.
«
"Армия Израиля с двух сторон окружила больницу аш-Шифа", - сообщает телеканал.
Последствия разрушений после израильского авиаудара в секторе Газа
Президент Ирана призвал мусульманские страны вооружить палестинцев
Вчера, 16:01
Ранее представитель армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа аш-Шифа, но это не помешает израильской армии добраться до них. Отвечая на вопрос, будет ли ЦАХАЛ атаковать больницу, он сказал, что армия пойдет "в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
10 ноября, 08:00
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
ИзраильВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСООН
 
 
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