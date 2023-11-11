СМИ: ЦАХАЛ остановили в районе больницы "Аш-Шифа" в Газе
Tasnim: палестинские силы остановили ЦАХАЛ в районе больницы "Аш-Шифа" в Газе
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Формированиям ХАМАС удалось остановить продвижение армии Израиля у больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, сообщает иранское агентство Tasnim в своем Telegram-канале.
"Была сформирована сильная линия обороны, чтобы предотвратить продвижение армии Израиля к больнице "Аш-Шифа". Отдельные подразделения ЦАХАЛ попали в засаду и потеряли несколько военнослужащих", – заявило издание.
В сообщении также утверждается, бои в Газе происходили на пяти направлениях.
Новый виток палестино-израильского конфликта начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 27,4 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
В Москве призвали стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.