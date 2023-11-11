https://ria.ru/20231111/bolnitsa-1908841367.html

СМИ: ЦАХАЛ остановили в районе больницы "Аш-Шифа" в Газе

СМИ: ЦАХАЛ остановили в районе больницы "Аш-Шифа" в Газе - РИА Новости, 11.11.2023

СМИ: ЦАХАЛ остановили в районе больницы "Аш-Шифа" в Газе

Формированиям ХАМАС удалось остановить продвижение армии Израиля у больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, сообщает иранское агентство Tasnim в своем... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T13:07

2023-11-11T13:07

2023-11-11T13:13

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Формированиям ХАМАС удалось остановить продвижение армии Израиля у больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, сообщает иранское агентство Tasnim в своем Telegram-канале."Была сформирована сильная линия обороны, чтобы предотвратить продвижение армии Израиля к больнице "Аш-Шифа". Отдельные подразделения ЦАХАЛ попали в засаду и потеряли несколько военнослужащих", – заявило издание.В сообщении также утверждается, бои в Газе происходили на пяти направлениях.Новый виток палестино-израильского конфликта начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 27,4 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.В Москве призвали стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908837484.html

https://radiosputnik.ru/20231111/gaza-1908829404.html

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в мире, израиль, тель-авив, москва, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году