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СМИ: ЦАХАЛ остановили в районе больницы "Аш-Шифа" в Газе - РИА Новости, 11.11.2023
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13:07 11.11.2023 (обновлено: 13:13 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/bolnitsa-1908841367.html
СМИ: ЦАХАЛ остановили в районе больницы "Аш-Шифа" в Газе
СМИ: ЦАХАЛ остановили в районе больницы "Аш-Шифа" в Газе - РИА Новости, 11.11.2023
СМИ: ЦАХАЛ остановили в районе больницы "Аш-Шифа" в Газе
Формированиям ХАМАС удалось остановить продвижение армии Израиля у больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, сообщает иранское агентство Tasnim в своем... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T13:07
2023-11-11T13:13
в мире
израиль
тель-авив
москва
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Формированиям ХАМАС удалось остановить продвижение армии Израиля у больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, сообщает иранское агентство Tasnim в своем Telegram-канале."Была сформирована сильная линия обороны, чтобы предотвратить продвижение армии Израиля к больнице "Аш-Шифа". Отдельные подразделения ЦАХАЛ попали в засаду и потеряли несколько военнослужащих", – заявило издание.В сообщении также утверждается, бои в Газе происходили на пяти направлениях.Новый виток палестино-израильского конфликта начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 27,4 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.В Москве призвали стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908837484.html
https://radiosputnik.ru/20231111/gaza-1908829404.html
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в мире, израиль, тель-авив, москва, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Тель-Авив, Москва, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: ЦАХАЛ остановили в районе больницы "Аш-Шифа" в Газе

Tasnim: палестинские силы остановили ЦАХАЛ в районе больницы "Аш-Шифа" в Газе

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Формированиям ХАМАС удалось остановить продвижение армии Израиля у больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, сообщает иранское агентство Tasnim в своем Telegram-канале.
"Была сформирована сильная линия обороны, чтобы предотвратить продвижение армии Израиля к больнице "Аш-Шифа". Отдельные подразделения ЦАХАЛ попали в засаду и потеряли несколько военнослужащих", – заявило издание.
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
В ЦАХАЛ просили эвакуировать пациентов из больницы "Аш-Шифа", пишут СМИ
Вчера, 12:30
В сообщении также утверждается, бои в Газе происходили на пяти направлениях.
Новый виток палестино-израильского конфликта начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 27,4 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
В Москве призвали стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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В миреИзраильТель-АвивМоскваВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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